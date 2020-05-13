Buket Saygı, 11 Mayıs 1977 tarihinde doğdu. 43 yaşındadır. Babası müteahhit Münir Saygı ile annesi ev hanımı Aysel Saygı çiftinin kızları olarak Balıkesir'de dünyaya geldi. Lise eğitimini Balıkesir'de tamamlayan Buket Saygı, üniversite eğitimi için 1995 yılında İstanbul'a yerleşti. Çeşitli ajanslarda fotomodellik ve mankenlik yaptı. 1998 yılında dünya güzeli seçildi.

Buket Saygı'nın ablası Gamze Saygı'da 1995 yılında Miss Turkey yarışmasında ikinci olarak seçilmişti. Show TV'nin organize ettiği güzellik yarışmasında Palmolive Güzeli seçildi.

2001 yılında “Derman Bey” adlı dizide Kadir İnanır, Can Gürzap, Faruk Tınaz, Eşref Kolçak, Bülent Bilgiç ve Ayşe Hatun Önal, Özgül Kavruk, Aysu Baçeoğlu, Başak Sayan ve Ebru Güzel ile birlikte rol aldı.

2007 yılında Star TV'de yayınlanan, Jüri üyeleri; Avrasya Sirki kurucusu Servet Yalçın, Yönetmen Ezel Akay, Pakize Suda, Neco ve Levent Kırca ve sunuculuğunu Süheyl Uygur'un üstlendiği yarışma programı “Ünlüler sirki”nde Furkan Kızılay (Havuç),sunucu Jess Molho, Cengiz Küçükayvaz, şarkıcı Tarık Mengüç, manken ve sunucu Buket Saygı, oyuncu Arzu Yanardağ, manken Noella, dansçı Zümre, şarkıcı Seda Üren ve manken Tuğba Özay ile yarıştı. Furkan Kızılay’ın birinci olduğu yarışmada Jess Molho ikinci olmuştur.

Buket Saygı, şarkıcı Çelik Erişçi ile 2002 yılında evlendi, 2005 boşandı. Buket Saygı’nın bu evlilikten Atilla Ata (d.2004) adını verdiği bir oğlu dünyaya gelmiştir.

Buket Saygı, Çelik'ten boşandıktan sonra Hollanda'da yaşayan tekstilci Murat Kuyumcuoğlu ile 3 yıl birlikte oldu.

Filmleri ve Dizileri :



2005 - Zaman Tüneli (TV Dizisi)

2001 - Derman Bey (TV Dizisi)