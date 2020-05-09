Kanal D Ana Haber sunuculuğu yapan Buket Aydın görevinden istifa ederek sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu. Buket Aydın kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Soruları merak konusu oldu.

BUKET AYDIN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Buket Aydın Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "16 yıldan beri size haber verme görevimi layığıyla yerine getirebilmek adına büyük bir özveriyle çalışmaktayım. Bu yaklaşımın tezahürü olarak son 2 yıldır Demirören Medya Grubu bünyesinde üstlendiğim ağır sorumluluğumu gereği gibi ifa etmek için yaşadığım yorgunluk beni ve ailemi yıpratmış durumda. Durup dinlenip, yeni bir yola yenilenmiş enerjimle çıkabilmek adına üstlendiğim görevlerimden istifa ederek ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.

BUKET AYDIN KİMDİR?

Buket Aydın 1 Ocak 1985 tarihinde Bursa'da doğdu. Televizyon haber sunucusu olarak görev yapmaktaydı.

"İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü"nden mezun oldu. Attila İlhan'ın şiirleri üzerine master yaparak yüksek lisansını tamamladı. Kadıköy'de bulunan Kuşdili Spikerlik ve Sunuculuk Kursu'nda eğitim alarak iyi dereceyle mezun oldu. Bir sene özel bir radyoda haber spikerliği yaptıktan sonra Kanaltürk kanalına girerek spor bülteni ve daha sonra hafta sonu ana haber bültenlerinde sunuculuk yaptı. Kanal Türk'ten ayrıldıktan sonra TRT Türk kanalına geçerek program sunuculuğu yapan Buket Aydın 2011 yılı Nisan ayında yeniden yapılanmaya geçen NTV'ye transfer olarak haber kuşaklarında sunuculuk yapmaya başladı.[1][kaynak güvenilir mi?] NTV'de hafta içi 23.00'da başlayan Gece Bülteni Kuşağını ve 20:00'da başlayan Ana Haber Bültenini sunan Aydın 2018 yılının Mayıs ayında Kanal D'ye geçiş yaparak burada Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başladı. 9 Mayıs 2020 tarihinde de bulunduğu görevden istifa etti. Aydın, aynı zamanda Nişantaşı Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü öğretim görevlisidir.

2013 yılında iş adamı Erce Baykal'la evlenmiştir.

Ödülleri

En iyi Haber Spikeri Ödülü, Düzce Üniversitesi

2016 Anadolu Medya Ödülleri

4. Fashion TV Eyewear Moda Ödülleri (En iyi Giyinen Kadın Haber Sunucusu)

İnternet Medyası Yılın En İyileri Ödüllleri, (Yılın Kadın Haber Spikeri Ödülü)

İnternet Medyası Yılın En İyileri Ödüllleri, (Yılın Gece Haberleri Bülteni, 'Gece Bülteni Kuşağı')