Buhara Pilavı nasıl yapılır? Bol baharat kullanılan, kuzu etiyle aromasını alan sebzelerle adeta renk cümbüşüne düşen Buhara Pilavı. Özbek pilavlarıyla tarifleri karışan orijinalinin nereye dayandığı pek bilinmese de yerken keyifle yiyeceğiniz bu farklı pilav çeşidini yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. 7 baharatın karışımından oluşuyor işte o baharatlar: Muskat, karanfil, karabiber, kimyon, zencefil, yenibahar ve tarçın.

Buhara Pilavı Malzemeler:

⦁ 500 gram kuzu eti

⦁ 1,5 su bardağı baldo pirinç

⦁ 1 adet küçük boy havuç

⦁ 1 adet büyük boy soğan

⦁ 1,5 tatlı kaşığı 7 baharatın karışımı

⦁ 1 yemek kaşığı sıvıyağ

⦁ 1 yemek kaşığı tereyağı

⦁ 1 tatlı kaşığı tuz

Buhara Pilavı Yapılışı:

⦁ Kuzu etlerini kuşbaşından iri parçalarla doğrayalım.

⦁ Yağlarını ayırıp ayrı bir tavada eritin. Kalan etleri ise ayrı bir tavada sotelemeye başlayın.

⦁ Soğanları yemeklik doğrayın, havuçları minik minik doğrayın.

⦁ Sıvıyağda 2 dakika soğanları soteledikten sonra içine tereyağı atın.

⦁ Tereyağı eridikten sonra havuçları atıp sotelemeye devam edin.

⦁ Havuçlar yumuşamaya başladığında iyice yıkamış olduğunuz pirinçleri ekleyip 3-4 dakika daha kavurun.

⦁ Baharat ve tuzunu ekleyip pirince kaynar su ekleyin.

⦁ Bir kez karıştırıp tencerenin kapağını kapayın.

⦁ Suyunu tamamen çekene kadar bekleyin. Demlenmesi için kapakla tencere arasına bir peçete koyup bekleyin.

⦁ Pirinçler 15 dakika dinlendikten sonra çukur bir kabı ıslatın. En alta kavurduğunuz kuzu etlerini koyun. Üzerine pişen pilavdan ekleyin. Tabağa ters düz ederek servis tabağına boşaltabilirsiniz. Afiyet olsun.