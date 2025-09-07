Günün maç programı listesi 7 Eylül 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?
Sporseverler tarafından merakla beklenen günün maç programı belli oldu. Hafta sonu futbol heyecanı 2026 Dünya Kupası Elemeleri ile devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye İspanya'yı ağırlıyor. Futbol maçlarının yanı sıra A Milli Kadın Voleybol Takımı büyük bir gurura imza atarak, Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda finale yükseldi. Filenin Sultanları FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Sırbistan'ı mağlup ederek, finalde İtalya'nın rakibi oldu. Peki, "Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?" İşte 7 Eylül 2025 Pazar bugünün maç programı listesi...
Günün maç programı açıklandı. Milli maç arası sebebiyle liglere ara verilirken, hafta sonu 2026 Dünya Kupası Elemeleri nefesleri kesecek. Ay-yıldızlılar 2026 Dünya Kupası Elemeleri ikinci maçında İspanya ile karşılaşacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı ise finalde İtalya ile altın madalya mücadelesi verecek. Peki, "Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...
7 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - E Grubu
16.00 Gürcistan - Bulgaristan
21.45 Türkiye- İspanya
FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - A Grubu
21.45 Lüksemburg - Slovakya
21.45 Almanya - Kuzey İrlanda
FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - G Grubu
19.00 Litvanya - Hollanda
21.45 Polonya - Finlandiya
FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - J Grubu
19.00 Kuzey Makedonya - Lihtenştayn
21.45 Belçika - Kazakistan
FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - I Grubu
19.00 Orta Afrika Cumhuriyeti - Komorlar
15:30 Türkiye - İtalya voleybol final maçı