Günün maç programı açıklandı. Milli maç arası sebebiyle liglere ara verilirken, hafta sonu 2026 Dünya Kupası Elemeleri nefesleri kesecek. Ay-yıldızlılar 2026 Dünya Kupası Elemeleri ikinci maçında İspanya ile karşılaşacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı ise finalde İtalya ile altın madalya mücadelesi verecek. Peki, "Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...