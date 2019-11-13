13 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD’de. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray’da resmi törenle karşılanacak. Baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine iştirak edecek Erdoğan ve Trump, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek. Erdoğan, Maryland Eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi’ni ziyaret ederek, burada düzenlenecek Dil, Tarih ve Kültür Eğitim 2019 Programı'nda Türk vatandaşları, Türk kökenli Amerikalılar ve Müslüman toplumu temsilcilerine hitap edecek.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal için Zincirlikuyu Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri"ne iştirak edecek. Bakan Soylu'nun burada, terörle mücadeleyle ilişkin son gelişmeleri aktarması bekleniyor.
ABD'de Başkan Donald Trump'a yönelik azil soruşturmasında bugün yapılacak ilk kamuya açık oturumda, ABD'nin 2006-2009 yıllarındaki Kiev Büyükelçisi William Taylor ve Dışişleri yetkilisi George Kent ifade verecek.
Fed Başkanı Powell'ın bu akşam yapacağı açıklamalar piyasaların odağında bulunuyor. Ortak Ekonomik Komitesi öncesinde Washington DC’de para politikası eylemleri ile ilgili konuşacak Powell'ın özellikle soru cevap kısmındaki açıklamalarıyla piyasalarda hareket olabileceği belirtiliyor.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda ile yarın İstanbul'da oynanacak H Grubu 9. hafta maçı öncesi Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlı ekip, maçın hazırlıklarını aynı tesislerde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
HAVA DURUMU
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, İzmir, Aydın, Manisa ve Çanakkale çevrelerinde yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklıklarda ve diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
PİYASALAR
Piyasalar, bugün Washington'da gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmeye odaklanırken dolar/TL, 13 Kasım günü 5.77 civarındaki yatay seyrini sürdürüyor. Erdoğan dünkü açıklamasında sisli havaya rağmen Trump ile sorunların çözüme kavuşturulması noktasında hemfikir olduklarını söylemişti. Günün bir diğer önemli gelişmesi ise Trump'ın azil süreci ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları olacak.
DOLAR - 5,77
EURO - 6,35
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!