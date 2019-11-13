13 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yarın yapacağı görüşmeye odaklanan piyasada dolar/TL 5.77 civarında sakin bir seyir izliyor.
Dün ABD'ye hareket eden Erdoğan, ziyaretinin ikili ilişkilerin içinden geçmekte olduğu sancılı bir dönemde gerçekleştirildiğini ancak sisli havaya rağmen Trump ile sorunların çözüme kavuşturulması noktasında hemfikir olduklarını söyledi.
Erdoğan, ABD temaslarında ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye meselesini de enine boyuna konuşacaklarını belirtirken, İletişim Başkanı Fahrettin Altun dünkü açıklamasında gündemdeki S-400 meselesi için "İki liderin kabul edilebilir ve uygulanabilir bir çözüm bulabileceğine inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı
Türkiye'nin Rus savunma sistemi S-400'leri satın alması ve Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirdiği operasyonun ardından ABD kongresi ve zaman zaman Trump Türkiye'yi yaptırımlar ile tehdit etse de şu ana kadar herhangi bir yaptırım uygulamaya alınmadı. Ancak yaptırım riski ve ABD ile ilişkiler konusu piyasalarda endişelere, TL varlıklar üzerinde de genel olarak baskıya neden oluyor.
13 Kasım günü dolar kuru 5.77 TL seviyesinden işlem görüyor.
Trump'ın azli konusundaki gelişmeler ve Fed Başkanı Powell'ın bu akşam yapacağı açıklamalar da piyasaların odağında bulunuyor. Ortak Ekonomik Komitesi öncesinde Washington DC’de para politikası eylemleri ile ilgili konuşacak Powell'ın özellikle soru cevap kısmındaki açıklamalarıyla piyasalarda hareket olabileceği belirtiliyor.
Öte yandan Hazine, dün 9,7 milyar TL daha borçlanarak bu ayki borçlanma programını 21,8 milyar TL ile beklentilerin üzerinde tamamladı.
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