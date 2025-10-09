Bugünkü maçlar 9 Ekim Perşembe günü sporseverler tarafından yakından takip ediliyor. Nefes kesen karşılaşmaları kaçırmak istemeyenler ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusunu yöneltiyor. Günün maçları ve başlangıç saatleri araştırılıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 7. haftası, bugün oynanacak 8 maçla başlayacak. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 9 Ekim 2025 maç takvimi.