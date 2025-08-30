Bugünkü maç programı 30 Ağustos 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
30 Ağustos 2025 maç programı ile bugünkü maçlar belli oldu. Bugün Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga ve Suudi Arabistan Pro Lig'de önemli karşılaşmalar oynanacak. Süper Lig'de bugün Galatasaray ve Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. LaLiga'da ise Real Madrid - Mallorca maçı oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 30 Ağustos 2025 günün maç takvimi ile karşılaşmaların başlangıç saatleri ve canlı yayınlanacağı kanallar...
- 1
30 Ağustos Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün futbolseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. Suudi Arabistan Pro Lig, Bundesliga, Ligue 1, Serie A, LaLiga, Premier Lig, 1. Lig ve Süper Lig’de önemli karşılaşmalar oynanacak. Bugünkü maç takvimine göre Süper Lig’de Kasımpaşa, Gaziantep FK, Antalyaspor, Galatasaray, Çaykur Rizespor gibi takımlar sahaya çıkacak. La Liga’da ise Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid, Mallorca ile mücadele edecek. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, bugünkü maçlar 30 Ağustos 2025 Cumartesi listesi…
- 2
30 AĞUSTOS 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Süper Lig
19:00 Kocaelispor - Kayserispor (beIN Sports 1)
19:00 Kasımpaşa - Gaziantep FK (beIN Sports 2)
21:30 Antalyaspor - Fatih Karagümrük (beIN Sports 2)
21:30 Galatasaray - Çaykur Rizespor (beIN Sports 1)
- 3
1. Lig
19:00 Sakaryaspor - Boluspor (TRT Spor)
19:00 Ümraniyespor - Esenler Erokspor (TRT Tabii Spor 6)
21:30 Manisa FK - Iğdır FK (TRT Spor)
21:30 Hatayspor - İstanbulspor (TRT Tabii Spor 6)
-
- 4
İngiltere - Premier Lig
14:30 Chelsea - Fulham
17:00 Sunderland - Brentford
17:00 Tottenham - Bournemouth
17:00 Manchester United - Burnley
17:00 Wolverhampton – Everton
19:30 Leeds United - Newcastle United
- 5
İspanya - LaLiga
18:00 Deportivo Alaves - Atletico Madrid
20:00 Real Oviedo - Real Sociedad
20:30 Girona - Sevilla
22:30 Real Madrid - Mallorca
- 6
İtalya - Serie A
19:30 Bologna - Como
19:30 Parma - Atalanta
21:45 Pisa - Roma
21:45 Napoli - Cagliari
-
- 7
Fransa - Ligue 1
18:00 Lorient - Lille
20:00 Nantes - Auxerre
22:05 Toulouse - PSG
- 8
Almanya - Bundesliga
16:30 Werder Bremen - Bayer Leverkusen
16:30 RB Leipzig - Heidenheim
16:30 Stuttgart - Mönchengladbach
16:30 Hoffenheim - Eintracht Frankfurt
19:30 Augsburg - Bayern Münih
- 9
Suudi Arabistan - Pro Lig
18:55 Al Fateh - Al Fayha
21:00 Al-Qadsiah - Al Najma
21:00 Al Akhdoud - Al Ittihad-Jeddah
-
- 10
Eredivisie
17:30 Volendam- Ajax
19:45 Heerenveen- Go Ahead
21:00 PSV- Telstar
22:00 Excelsior- Twente
- 11