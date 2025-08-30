30 Ağustos Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün futbolseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. Suudi Arabistan Pro Lig, Bundesliga, Ligue 1, Serie A, LaLiga, Premier Lig, 1. Lig ve Süper Lig’de önemli karşılaşmalar oynanacak. Bugünkü maç takvimine göre Süper Lig’de Kasımpaşa, Gaziantep FK, Antalyaspor, Galatasaray, Çaykur Rizespor gibi takımlar sahaya çıkacak. La Liga’da ise Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid, Mallorca ile mücadele edecek. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, bugünkü maçlar 30 Ağustos 2025 Cumartesi listesi…