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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 23 ŞUBAT 2025 PROGRAMI || Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünün maç takvimi

        Bugünkü maçlar 23 Şubat 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        23 Şubat 2025 maç programı ile bugünkü maçlar belli oldu. Bugün Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga ve İngiltere Premier Lig'de önemli karşılaşmalar oynanacak. Süper Lig'de bugün Trabzonspor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Premier Lig'de ise şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Manchester City-Liverpool maçı oynanacak. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlanacağı kanallar futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 23 Şubat 2025 bugünkü maç takvimi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2025 - 09:56 Güncelleme: 23.02.2025 - 11:26
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        • 1

          23 Şubat Pazar günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün futbolseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. Premier Lig, Bundesliga, Ligue 1, Serie A, La Liga, 1. Lig ve Süper Lig’de önemli karşılaşmalar oynanacak. Bugünkü maç takvimine göre Süper Lig’de Trabzonspor, Adana Demirspor, Göztepe, Gaziantep FK gibi takımlar sahaya çıkacak. La Liga’da Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid, Girona ile mücadele edecek. Premier Lig'de kötü gidişatına dur demek isteyen Manchester City, lider Liverpool'u konuk edecek. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, bugünkü maçlar 23 Şubat 2025 Pazar listesi…

        • 2

          23 ŞUBAT 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          TRENDYOL SÜPER LİG

          13:30 Bellona Kayserispor - Göztepe | beIN SPORTS 1

          16:00 Corendon Alanyaspor - Adana Demirspor | beIN SPORTS 1

          19:00 Trabzonspor - Gaziantep FK | beIN SPORTS 1 - 4K

        • 3

          TRENDYOL 1. LİG

          13:30 Erzurumspor FK - Iğdır FK | beIN SPORTS 2

          13:30 Pendikspor - Esenler Erokspor | beIN SPORTS MAX 1

          16:00 Amed SK - Yeni Malatyaspor | beIN SPORTS 2

          19:00 Ümraniyespor - Sakaryaspor | beIN SPORTS 2

        • 4

          İSPANYA LALİGA

          16:00 Athletic Bilbao - R. Valladolid | S Sport Plus, S Sport,

          18:15 Real Madrid – Girona | S Sport Plus, S Sport

          20:30 Getafe - Real Betis S | Sport Plus, Tivibu Spor 3

          23:00 Real Sociedad - Leganes | S Sport Plus, Tivibu Spor 2

        • 5

          İTALYA SERİE A

          14:30 Como - Napoli | S Sport Plus, S Sport 2

          17:00 Hellas Verona - Fiorentina | S Sport Plus, S Sport 2

          20:00 Empoli - Atalanta | S Sport Plus, S Sport 2, CBC Sport

          22:45 Cagliari - Juventus | S Sport Plus, S Sport 2, CBC Sport

        • 6

          FRANSA LİGUE 1

          17:00 Nantes - Lens | beIN SPORTS 5

          19:15 Le Havre - Toulouse | beIN Connect

          19:15 Nice - Montpellier | beIN SPORTS 5

          19:15 Strasbourg - Brest | beIN SPORTS MAX 1

          22:45 Lyon - PSG | beIN SPORTS 3

        • 7

          ALMANYA BUNDESLİGA

          17:30 Leipzig - Heidenheim | beIN SPORTS 4

          19:30 Bayern Münih - E. Frankfurt | beIN SPORTS 4

          21:30 Hoffenheim - Stuttgart | beIN SPORTS 4

        • 8

          İNGİLTERE PREMİER LİG

          17:00 Newcastle United - Nottingham Forest | beIN SPORTS 3

          19:30 Manchester City - Liverpool | beIN SPORTS 3, beIN CONNECT

        • 9

          HOLLANDA EREDİVİSİE

          16:30 Ajax - Go Ahead

          16:30 Twente - NEC Nijmegen

          18:45 AZ Alkmaar - F. Sittard

        • 10

          PORTEKİZ PREMİER LİG

          18:30 Arouca - Farense

          18:30 Estrela - Santa Clara

          21.00 Porto - Guimaraes Tuttur

          21:00 AVS - Sporting CP

          23:30 Famalicao - Moreirense

        • 11

          BELÇİKA PRO LİG

          15:30 Club Brugge - Standard Liege

          18:00 Genk - KAA Gent

          20:30 Anderlecht - U.S Gilloise

          21:15 Kortrijk - Cercle Brugge

        • 12

          AVUSTRALYA A LİG

          09:00 Western United - Adelaide Utd

          İNGİLTERE CHAMPİONSHİP

          15:00 Watford - Luton Town

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