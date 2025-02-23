Bugünkü maçlar 23 Şubat 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
23 Şubat 2025 maç programı ile bugünkü maçlar belli oldu. Bugün Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga ve İngiltere Premier Lig'de önemli karşılaşmalar oynanacak. Süper Lig'de bugün Trabzonspor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Premier Lig'de ise şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Manchester City-Liverpool maçı oynanacak. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlanacağı kanallar futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 23 Şubat 2025 bugünkü maç takvimi…
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23 Şubat Pazar günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün futbolseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. Premier Lig, Bundesliga, Ligue 1, Serie A, La Liga, 1. Lig ve Süper Lig’de önemli karşılaşmalar oynanacak. Bugünkü maç takvimine göre Süper Lig’de Trabzonspor, Adana Demirspor, Göztepe, Gaziantep FK gibi takımlar sahaya çıkacak. La Liga’da Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid, Girona ile mücadele edecek. Premier Lig'de kötü gidişatına dur demek isteyen Manchester City, lider Liverpool'u konuk edecek. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, bugünkü maçlar 23 Şubat 2025 Pazar listesi…
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23 ŞUBAT 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
TRENDYOL SÜPER LİG
13:30 Bellona Kayserispor - Göztepe | beIN SPORTS 1
16:00 Corendon Alanyaspor - Adana Demirspor | beIN SPORTS 1
19:00 Trabzonspor - Gaziantep FK | beIN SPORTS 1 - 4K
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TRENDYOL 1. LİG
13:30 Erzurumspor FK - Iğdır FK | beIN SPORTS 2
13:30 Pendikspor - Esenler Erokspor | beIN SPORTS MAX 1
16:00 Amed SK - Yeni Malatyaspor | beIN SPORTS 2
19:00 Ümraniyespor - Sakaryaspor | beIN SPORTS 2
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İSPANYA LALİGA
16:00 Athletic Bilbao - R. Valladolid | S Sport Plus, S Sport,
18:15 Real Madrid – Girona | S Sport Plus, S Sport
20:30 Getafe - Real Betis S | Sport Plus, Tivibu Spor 3
23:00 Real Sociedad - Leganes | S Sport Plus, Tivibu Spor 2
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İTALYA SERİE A
14:30 Como - Napoli | S Sport Plus, S Sport 2
17:00 Hellas Verona - Fiorentina | S Sport Plus, S Sport 2
20:00 Empoli - Atalanta | S Sport Plus, S Sport 2, CBC Sport
22:45 Cagliari - Juventus | S Sport Plus, S Sport 2, CBC Sport
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FRANSA LİGUE 1
17:00 Nantes - Lens | beIN SPORTS 5
19:15 Le Havre - Toulouse | beIN Connect
19:15 Nice - Montpellier | beIN SPORTS 5
19:15 Strasbourg - Brest | beIN SPORTS MAX 1
22:45 Lyon - PSG | beIN SPORTS 3
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ALMANYA BUNDESLİGA
17:30 Leipzig - Heidenheim | beIN SPORTS 4
19:30 Bayern Münih - E. Frankfurt | beIN SPORTS 4
21:30 Hoffenheim - Stuttgart | beIN SPORTS 4
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İNGİLTERE PREMİER LİG
17:00 Newcastle United - Nottingham Forest | beIN SPORTS 3
19:30 Manchester City - Liverpool | beIN SPORTS 3, beIN CONNECT
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HOLLANDA EREDİVİSİE
16:30 Ajax - Go Ahead
16:30 Twente - NEC Nijmegen
18:45 AZ Alkmaar - F. Sittard
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PORTEKİZ PREMİER LİG
18:30 Arouca - Farense
18:30 Estrela - Santa Clara
21.00 Porto - Guimaraes Tuttur
21:00 AVS - Sporting CP
23:30 Famalicao - Moreirense
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BELÇİKA PRO LİG
15:30 Club Brugge - Standard Liege
18:00 Genk - KAA Gent
20:30 Anderlecht - U.S Gilloise
21:15 Kortrijk - Cercle Brugge
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AVUSTRALYA A LİG
09:00 Western United - Adelaide Utd
İNGİLTERE CHAMPİONSHİP
15:00 Watford - Luton Town
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