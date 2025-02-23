23 Şubat Pazar günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün futbolseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. Premier Lig, Bundesliga, Ligue 1, Serie A, La Liga, 1. Lig ve Süper Lig’de önemli karşılaşmalar oynanacak. Bugünkü maç takvimine göre Süper Lig’de Trabzonspor, Adana Demirspor, Göztepe, Gaziantep FK gibi takımlar sahaya çıkacak. La Liga’da Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid, Girona ile mücadele edecek. Premier Lig'de kötü gidişatına dur demek isteyen Manchester City, lider Liverpool'u konuk edecek. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, bugünkü maçlar 23 Şubat 2025 Pazar listesi…