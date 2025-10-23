Bugünkü maçlar 23 Ekim 2025 takvimi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Bugünkü maçlar 23 Ekim 2025 Perşembe listesi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Bugün UEFA Konferans Ligi'nde 2. hafta, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 3. hafta maçları yapılacak. İki ligde toplam 36 maç oynanacak. Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Almanya temsilcisi Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Samsunspor ise Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını konuk edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 23 Ekim 2025 UEFA Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maç programı ile müsabakaların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları...
23 Ekim 2025 maç programı ile bugün oynanacak mücadeleler belli oldu. UEFA Konferans Ligi’nde 2. hafta maçları bugün oynanacak. UEFA Avrupa Ligi'nde ise 3. hafta maçları yapılacak. Bu akşam Türk takımları Fenerbahçe ve Samsunspor sahaya çıkacak. Fenerbahçe Stuttgart maçı ve Samsunspor Dinamo Kiev maçı için nefesler tutuldu. Bu noktada heyecan dolu karşılaşmaları kaçırmak istemeyen futbolseverler maçların başlangıç saatine odaklandı. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 23 Ekim 2025 UEFA Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maç fikstürü…
UEFA KONFERANS LİGİ VE UEFA AVRUPA LİGİ’NDE HEYECAN DEVAM EDİYOR!
UEFA Konferans Ligi'nde ikinci hafta maçları, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 3. hafta maçları yapılacak. İki ligde toplam 36 maç oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, Almanya ekibi Stuttgart ile karşı karşıya gelecek.
UEFA Konferans Ligi’ndeki temsilcimiz Samsunspor ise Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını konuk edecek.
FENERBAHÇE-STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe- Stuttgart maçı, 23 Ekim 2025 Perşembe bugün saat 19.45'te başlayacak. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka, TRT 1 ekranından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
Maçı Danimarka Futbol Federasyonundan hakem Jakob Kehlet yönetecek. Kehlet’in yardımcılıklarını Lars Hummelgaard ve Wollenberg Rasmussen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mikkel Redder olacak.
SAMSUNSPOR-DINAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Samsunspor Dinamo Kiev maçı, 23 Ekim 2025 Perşembe bugün saat 22.00'de başlayacak. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadele, TRT 1 ekranından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
Mücadeleyi İzlanda Futbol Federasyonundan Ivar Orri Kristjansson yönetecek. Kristjansson'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Birkir Sigurdarson ve Gylfi Mar Sigurdsson yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Vilhjalmur Thorarinsson olacak.
23 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
UEFA Avrupa Ligi
17:30 Feyenoord - Panathinaikos
19:45 Sporting Braga - Kızılyıldız
19:45 FCSB - Bologna (TRT Tabii Spor 2)
19:45 Genk - Real Betis (TRT Tabii Spor 5)
19:45 Lyon - Basel (TRT Tabii Spor)
19:45 Fenerbahçe - Stuttgart (TRT 1)
19:45 Ahead Eagles - Aston Villa (TRT Tabii Spor 3)
19:45 Salzburg - Ferencvaros (TRT Tabii Spor 1)
19:45 Brann - Rangers (TRT Tabii Spor 4)
22:00 Nottingham Forest - Porto (TRT Tabii Spor 2)
22:00 Young Boys - Ludogorets Razgrad
22:00 Lille - PAOK (TRT Tabii Spor 2)
22:00 Celta Vigo - Nice (TRT Tabii Spor 3)
22:00 Freiburg - Utrecht
22:00 Maccabi Tel Aviv - Midtjylland
22:00 Roma - Viktoria Plzen (TRT Tabii Spor 1)
22:00 Celtic - Sturm Graz
22:00 Malmö FF - Dinamo Zagreb
UEFA Konferans Ligi
19:45 Shakhtar Donetsk - Legia Varşova (TRT Tabii Spor 6)
19:45 Breidablik - KuPS Kuopio
19:45 Hacken - Rayo Vallecano
19:45 Drita - Omonia Nicosia
19:45 Rapid Wien - Fiorentina
19:45 Rijeka - Sparta Prag
19:45 RC Strasbourg - Jagiellonia Bialystok
19:45 KF Shkendija - Shelbourne
19:45 AEK Atina - Aberdeen
22:00 AZ Alkmaar - Slovan Bratislava
22:00 Shamrock Rovers - Celje
22:00 Universitatea Craiova - Noah
22:00 Lincoln Red Imps - Lech Poznan
22:00 Hamrun Spartans - Lausanne Sports
22:00 Sigma Olomouc - Rakow Czestochowa
22:00 Crystal Palace - AEK Larnaca
22:00 Mainz 05 - Zrinjski Mostar (TRT Tabii Spor 4)
22:00 Samsunspor - Dynamo Kiev (TRT 1)
THY Avrupa Ligi
20:30 LDLC Asvel - Dubai Basketbol
21:05 Hapoel Tel Aviv - AS Monaco
21:30 Barcelona - Zalgiris Kaunas
21:30 EA7 Emporio Armani Milan - Valencia Basket
22:00 Kızılyıldız - Baskonia
