        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 23 EKİM 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte UEFA Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maç programı

        Bugünkü maçlar 23 Ekim 2025 takvimi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugünkü maçlar 23 Ekim 2025 Perşembe listesi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Bugün UEFA Konferans Ligi'nde 2. hafta, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 3. hafta maçları yapılacak. İki ligde toplam 36 maç oynanacak. Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Almanya temsilcisi Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Samsunspor ise Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını konuk edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 23 Ekim 2025 UEFA Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maç programı ile müsabakaların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2025 - 12:20 Güncelleme: 23.10.2025 - 12:20
        • 1

          23 Ekim 2025 maç programı ile bugün oynanacak mücadeleler belli oldu. UEFA Konferans Ligi’nde 2. hafta maçları bugün oynanacak. UEFA Avrupa Ligi'nde ise 3. hafta maçları yapılacak. Bu akşam Türk takımları Fenerbahçe ve Samsunspor sahaya çıkacak. Fenerbahçe Stuttgart maçı ve Samsunspor Dinamo Kiev maçı için nefesler tutuldu. Bu noktada heyecan dolu karşılaşmaları kaçırmak istemeyen futbolseverler maçların başlangıç saatine odaklandı. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 23 Ekim 2025 UEFA Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maç fikstürü…

        • 2

          UEFA KONFERANS LİGİ VE UEFA AVRUPA LİGİ’NDE HEYECAN DEVAM EDİYOR!

          UEFA Konferans Ligi'nde ikinci hafta maçları, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 3. hafta maçları yapılacak. İki ligde toplam 36 maç oynanacak.

          UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, Almanya ekibi Stuttgart ile karşı karşıya gelecek.

          UEFA Konferans Ligi’ndeki temsilcimiz Samsunspor ise Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını konuk edecek.

        • 3

          FENERBAHÇE-STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

          Fenerbahçe- Stuttgart maçı, 23 Ekim 2025 Perşembe bugün saat 19.45'te başlayacak. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka, TRT 1 ekranından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

          Maçı Danimarka Futbol Federasyonundan hakem Jakob Kehlet yönetecek. Kehlet’in yardımcılıklarını Lars Hummelgaard ve Wollenberg Rasmussen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mikkel Redder olacak.

        • 4

          SAMSUNSPOR-DINAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

          Samsunspor Dinamo Kiev maçı, 23 Ekim 2025 Perşembe bugün saat 22.00'de başlayacak. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadele, TRT 1 ekranından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

          Mücadeleyi İzlanda Futbol Federasyonundan Ivar Orri Kristjansson yönetecek. Kristjansson'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Birkir Sigurdarson ve Gylfi Mar Sigurdsson yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Vilhjalmur Thorarinsson olacak.

        • 5

          23 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

          UEFA Avrupa Ligi

          17:30 Feyenoord - Panathinaikos

          19:45 Sporting Braga - Kızılyıldız

          19:45 FCSB - Bologna (TRT Tabii Spor 2)

          19:45 Genk - Real Betis (TRT Tabii Spor 5)

          19:45 Lyon - Basel (TRT Tabii Spor)

          19:45 Fenerbahçe - Stuttgart (TRT 1)

          19:45 Ahead Eagles - Aston Villa (TRT Tabii Spor 3)

          19:45 Salzburg - Ferencvaros (TRT Tabii Spor 1)

          19:45 Brann - Rangers (TRT Tabii Spor 4)

        • 6

          22:00 Nottingham Forest - Porto (TRT Tabii Spor 2)

          22:00 Young Boys - Ludogorets Razgrad

          22:00 Lille - PAOK (TRT Tabii Spor 2)

          22:00 Celta Vigo - Nice (TRT Tabii Spor 3)

          22:00 Freiburg - Utrecht

          22:00 Maccabi Tel Aviv - Midtjylland

          22:00 Roma - Viktoria Plzen (TRT Tabii Spor 1)

          22:00 Celtic - Sturm Graz

          22:00 Malmö FF - Dinamo Zagreb

        • 7

          UEFA Konferans Ligi

          19:45 Shakhtar Donetsk - Legia Varşova (TRT Tabii Spor 6)

          19:45 Breidablik - KuPS Kuopio

          19:45 Hacken - Rayo Vallecano

          19:45 Drita - Omonia Nicosia

          19:45 Rapid Wien - Fiorentina

          19:45 Rijeka - Sparta Prag

          19:45 RC Strasbourg - Jagiellonia Bialystok

          19:45 KF Shkendija - Shelbourne

          19:45 AEK Atina - Aberdeen

        • 8

          22:00 AZ Alkmaar - Slovan Bratislava

          22:00 Shamrock Rovers - Celje

          22:00 Universitatea Craiova - Noah

          22:00 Lincoln Red Imps - Lech Poznan

          22:00 Hamrun Spartans - Lausanne Sports

          22:00 Sigma Olomouc - Rakow Czestochowa

          22:00 Crystal Palace - AEK Larnaca

          22:00 Mainz 05 - Zrinjski Mostar (TRT Tabii Spor 4)

          22:00 Samsunspor - Dynamo Kiev (TRT 1)

        • 9

          THY Avrupa Ligi

          20:30 LDLC Asvel - Dubai Basketbol

          21:05 Hapoel Tel Aviv - AS Monaco

          21:30 Barcelona - Zalgiris Kaunas

          21:30 EA7 Emporio Armani Milan - Valencia Basket

          22:00 Kızılyıldız - Baskonia

        • 10
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
