Bugünkü maçlar 21 Mart 2025 Perşembe günü için araştırılıyor. İngiltere Dünya Kupası Elemeler grup maçında Arnavutluk'u konuk ediyor. İngiltere maçının yanı sıra bugün oynanacak Dünya Kupası Elemeler karşılaşmaları merak ediliyor. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 21 Mart 2025 maç takvimi ile bugün oynanacak karşılaşmalar…