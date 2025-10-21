Bugünkü maçlar 21 Ekim 2025 takvimi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Bugünkü maçlar 21 Ekim 2025 Salı günü için araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü haftanın perdesi açılıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bugün 9 maç oynanacak. PSG, Inter, Arsenal, Manchester City, Atletico Madrid, Barcelona gibi takımlar sahaya çıkacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 21 Ekim 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı ile müsabakaların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları...
- 1
21 Ekim 2025 maç programı ile bugün oynanacak mücadeleler belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı bugün başlayacak. Bu akşam PSG, Inter, Arsenal, Manchester City, Atletico Madrid, Barcelona gibi takımlar takımlar sahaya çıkacak. Bu noktada heyecan dolu karşılaşmaları kaçırmak istemeyen futbolseverler maçların başlangıç saatine odaklandı. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 21 Ekim 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi maç fikstürü…
- 2
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE 3. HAFTA HEYECANI!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü haftanın perdesi bugün açılıyor.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda üçüncü hafta müsabakaları, 21-22 Ekim tarihlerinde oynanacak.
Birer galibiyet ve mağlubiyetle 3 puan elde ederek 21. sırada bulunan Galatasaray, 22 Ekim Çarşamba günü saat 19.45'te RAMS Park'ta Norveç ekibi Bodo/Glimt'i ağırlayacak.
- 3
21 EKİM 2025 SALI BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Şampiyonlar Ligi
19:45 Barcelona - Olympiakos (TRT Tabii Spor)
19:45 Kairat - Pafos FC (TRT Tabii Spor 1)
22:00 Arsenal - Atletico Madrid (TRT Tabii Spor)
-
- 4
22:00 Bayer Leverkusen - PSG (TRT Tabii Spor 1)
22:00 Kopenhag - Borussia Dortmund (TRT Tabii Spor 6)
22:00 Newcastle United - Benfica (TRT Tabii Spor 4)
- 5
22:00 PSV Eindhoven - Napoli (TRT Tabii Spor 5)
22:00 Union Saint-Gilloise - Inter (TRT Tabii Spor 3)
22:00 Villarreal - Manchester City (TRT Tabii Spor 2)
- 6
FIBA Europe Cup
18:00 Basket Brno - Bilbao (FIBA)
18:00 Neftchi IK - BC Kalev (FIBA)
19:00 Rostock - Antwerp Giants (FIBA)
20:00 BC Cibona - Dijon | FIBA Europe Cup | FIBA
20:30 KK Bosna - Murcia | FIBA Europe Cup | FIBA
FIBA Şampiyonlar Ligi
19:00 Igokea - Trieste
20:00 Galatasaray - Wurzburg (TRT Spor Yıldız)
21:00 Spartak - Gran Canaria
21:00 Le Mans - Benfica
Eurocup
20:00 Ratiopharm Ulm - Beşiktaş (TRT Spor)
-
- 7
TVF Erkekler Kupa Voley
13:00 Gebze Bld. - Spor Toto SK (TRT Spor Yıldız)
15:30 Gaziantep Gençlik - İstanbul Gençlik (TRT Spor Yıldız)
16:30 İstanbul BB - Halkbank (TVF TV)
TVF AXA Erkekler Şampiyonlar Kupası Final
17:30 Ziraat Bankkart - Fenerbahçe Medicana (TRT Spor Yıldız)
TVF Sultanlar Ligi
18:30 Galatasaray Daikin - İlbanka (TVF TV)
- 8