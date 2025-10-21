Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 21 EKİM 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı

        Bugünkü maçlar 21 Ekim 2025 takvimi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugünkü maçlar 21 Ekim 2025 Salı günü için araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü haftanın perdesi açılıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bugün 9 maç oynanacak. PSG, Inter, Arsenal, Manchester City, Atletico Madrid, Barcelona gibi takımlar sahaya çıkacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 21 Ekim 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı ile müsabakaların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2025 - 14:37 Güncelleme: 21.10.2025 - 14:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          21 Ekim 2025 maç programı ile bugün oynanacak mücadeleler belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı bugün başlayacak. Bu akşam PSG, Inter, Arsenal, Manchester City, Atletico Madrid, Barcelona gibi takımlar takımlar sahaya çıkacak. Bu noktada heyecan dolu karşılaşmaları kaçırmak istemeyen futbolseverler maçların başlangıç saatine odaklandı. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 21 Ekim 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi maç fikstürü…

        • 2

          UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE 3. HAFTA HEYECANI!

          UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü haftanın perdesi bugün açılıyor.

          Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda üçüncü hafta müsabakaları, 21-22 Ekim tarihlerinde oynanacak.

          Birer galibiyet ve mağlubiyetle 3 puan elde ederek 21. sırada bulunan Galatasaray, 22 Ekim Çarşamba günü saat 19.45'te RAMS Park'ta Norveç ekibi Bodo/Glimt'i ağırlayacak.

        • 3

          21 EKİM 2025 SALI BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          UEFA Şampiyonlar Ligi

          19:45 Barcelona - Olympiakos (TRT Tabii Spor)

          19:45 Kairat - Pafos FC (TRT Tabii Spor 1)

          22:00 Arsenal - Atletico Madrid (TRT Tabii Spor)

        • 4

          22:00 Bayer Leverkusen - PSG (TRT Tabii Spor 1)

          22:00 Kopenhag - Borussia Dortmund (TRT Tabii Spor 6)

          22:00 Newcastle United - Benfica (TRT Tabii Spor 4)

        • 5

          22:00 PSV Eindhoven - Napoli (TRT Tabii Spor 5)

          22:00 Union Saint-Gilloise - Inter (TRT Tabii Spor 3)

          22:00 Villarreal - Manchester City (TRT Tabii Spor 2)

        • 6

          FIBA Europe Cup

          18:00 Basket Brno - Bilbao (FIBA)

          18:00 Neftchi IK - BC Kalev (FIBA)

          19:00 Rostock - Antwerp Giants (FIBA)

          20:00 BC Cibona - Dijon | FIBA Europe Cup | FIBA

          20:30 KK Bosna - Murcia | FIBA Europe Cup | FIBA

          FIBA Şampiyonlar Ligi

          19:00 Igokea - Trieste

          20:00 Galatasaray - Wurzburg (TRT Spor Yıldız)

          21:00 Spartak - Gran Canaria

          21:00 Le Mans - Benfica

          Eurocup

          20:00 Ratiopharm Ulm - Beşiktaş (TRT Spor)

        • 7

          TVF Erkekler Kupa Voley

          13:00 Gebze Bld. - Spor Toto SK (TRT Spor Yıldız)

          15:30 Gaziantep Gençlik - İstanbul Gençlik (TRT Spor Yıldız)

          16:30 İstanbul BB - Halkbank (TVF TV)

          TVF AXA Erkekler Şampiyonlar Kupası Final

          17:30 Ziraat Bankkart - Fenerbahçe Medicana (TRT Spor Yıldız)

          TVF Sultanlar Ligi

          18:30 Galatasaray Daikin - İlbanka (TVF TV)

        • 8
        EGM promosyon ihalesi canlı yayın izle
        EGM promosyon ihalesi canlı yayın izle
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Minguzzi davasında karar!
        Minguzzi davasında karar!
        Balıkesir'deki dehşette cinayet sayısı 3'e çıktı!
        Balıkesir'deki dehşette cinayet sayısı 3'e çıktı!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Fenerbahçe topa sahip skora değil!
        Fenerbahçe topa sahip skora değil!
        Kahreden haber! Genç kaleci antrenmanda öldü!
        Kahreden haber! Genç kaleci antrenmanda öldü!
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        ABD'den Netanyahu'yu 'denetleme' ziyareti
        ABD'den Netanyahu'yu 'denetleme' ziyareti
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Bıçakla kasığından yaralandı! Yol verme cinayeti
        Bıçakla kasığından yaralandı! Yol verme cinayeti
        14 yaşındaki katilden şaşırtan ifade!
        14 yaşındaki katilden şaşırtan ifade!
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
        3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi
        Galatasaray'da ödemeler yapıldı
        Galatasaray'da ödemeler yapıldı
        Çocuğa cinsel istismardan 32 yıl hapsi vardı! Sapık yakalandı!
        Çocuğa cinsel istismardan 32 yıl hapsi vardı! Sapık yakalandı!
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Daha 19 yaşındaydı... Yasemin'den ağlatan veda!
        Daha 19 yaşındaydı... Yasemin'den ağlatan veda!
        Serenay paylaşılamıyor
        Serenay paylaşılamıyor
        Fiat Egea için uzatma kararı
        Fiat Egea için uzatma kararı
        Habertürk Anasayfa