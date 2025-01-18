Bugünkü maçlar 18 Ocak 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç takvimi
Bugünkü maçlar 18 Ocak 2025 Cumartesi günü için araştırılmaya başlandı. Bugün 9 önemli ligde toplam 35 maç oynanacak. Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, Ligue 1, Serie A, Bundesliga'da oynanacak bugünkü maç programı belli oldu. Trendyol Süper Lig'de bugün Beşiktaş Samsunspor'u ağırlayacak. İtalya Seri A'da Kenan Yıldız'lı Juventus, AC Milan ile karşı karşıya gelecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 18 Ocak 2025 maç takvimi ile bugün oynanacak karşılaşmalar…
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18 Ocak 2025 maç programı ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugün Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Premier Lig, İspanya Laliga, Bundesliga, Fransa Ligue 1, İtalya Serie A’a kritik karşılaşmalar oynanacak. Günün sonucu merakla beklenen karşılaşmasında Kenan Yıldız’ın formasını giydiği Juventus ve Milan karşı karşıya gelecek. Bugünkü maç programı ile canlı yayın kanalları futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 18 Ocak Cumartesi bugünkü maçlar…
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18 OCAK 2025 BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
SÜPER LİG
13:30 Başakşehir FK - Çaykur Rizespor (beIN Sports 1)
16:00 Gaziantep FK - Bodrum FK (beIN Sports 1)
19:00 Beşiktaş - Samsunspor (beIN Sports 1)
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1. LİG
13:30 Erzurumspor FK - Bandırmaspor (TRT Spor)
16:00 Amed SK - Fatih Karagümrük (TRT Spor)
16:00 Esenler Erokspor - Adanaspor (TRT Tabii Spor 6)
19:00 Çorum FK - Ümraniyespor (TRT Spor)
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PREMİER LİG
15:30 Newcastle United - Bournemouth
18:00 Leicester City - Fulham
18:00 West Ham United - Crystal Palace
18:00 Brentford - Liverpool
20:30 Arsenal - Aston Villa
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LALİGA
16:00 Girona - Sevilla
18:15 Leganes - Atletico Madrid
20:30 Real Betis - Deportivo Alaves
23:00 Getafe - Barcelona
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SERİE A
17:00 Bologna - Monza
20:00 Juventus - Milan
22:45 Atalanta - Napoli
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LİGUE 1
19:00 Lens - PSG
21:00 Rennes - Brest
23:05 Lyon - Toulouse
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BUNDESLİGA
17:30 Bayern Münih - Wolfsburg
17:30 Holstein Kiel - Hoffenheim
17:30 Stuttgart - Freiburg
17:30 Bochum - RB Leipzig
17:30 Heidenheim - St. Pauli
20:30 Bayer Leverkusen - Mönchengladbach
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HOLLANDA EREDİVİSİE
18:30 Zwolle - Psv Eindhoven
20:45 Utrecht - Az Alkmaar
22:00 Willem - Feyenoord
23:00 Go Ahead Eagle - Groningen
PORTEKİZ PREMİER LİG
18:30 Santa Clara - Estoril
21:00 Rio Ave - Sporting Cp
23:30 Guimaraes - Arouca