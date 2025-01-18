18 Ocak 2025 maç programı ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugün Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Premier Lig, İspanya Laliga, Bundesliga, Fransa Ligue 1, İtalya Serie A’a kritik karşılaşmalar oynanacak. Günün sonucu merakla beklenen karşılaşmasında Kenan Yıldız’ın formasını giydiği Juventus ve Milan karşı karşıya gelecek. Bugünkü maç programı ile canlı yayın kanalları futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 18 Ocak Cumartesi bugünkü maçlar…