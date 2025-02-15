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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 15 ŞUBAT 2025 PROGRAMI || Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünün maç takvimi

        Bugünkü maçlar 15 Şubat 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maç takvimi

        15 Şubat 2025 maç programı ile bugünkü maçlar belli oldu. Bugün Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga, Suudi Arabistan Pro Lig'de önemli karşılaşmalar oynanacak. Trendyol Süper Lig'de bugün derbi heyecanı yaşanacak. Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. LaLiga'da Arda Güler'li Real Madrid Osasuna ile karşı karşıya gelecek. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlanacağı kanallar ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 15 Şubat 2025 bugünkü maç takvimi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2025 - 10:55 Güncelleme: 15.02.2025 - 12:12
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        • 1

          15 Şubat Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün futbolseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. Suudi Arabistan Pro Lig, Bundesliga, Ligue 1, Serie A, LaLiga, Premier Lig, Trendyol 1. Lig ve Süper Lig’de önemli karşılaşmalar oynanacak. La Liga’da Real Madrid, Osasuna’ya konuk olacak. Bugünkü maç takvimine göre Süper Lig’de derbi heyecanı yaşanacak. Beşiktaş ile Trabzonspor Dolmabahçe’de kozlarını paylaşacak. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 15 Şubat 2025 Bugünkü maçlar listesi…

        • 2

          15 ŞUBAT 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          SÜPER LİG

          13:30 Gaziantep FK - Sivasspor (beIN Sports 2)

          16:00 Başakşehir FK - Bodrum FK (beIN Sports 2)

          19:00 Beşiktaş - Trabzonspor (beIN Sports 1)

        • 3

          1. LİG

          16:00 Yeni Malatyaspor - Manisa FK (TRT Spor, beIN Sports Max 2)

          19:00 Kocaelispor - Çorum FK (TRT Spor, beIN Sports 2)

        • 4

          LALİGA

          16:00 Leganes - Deportivo Alaves (S Sport Plus, S Sport)

          18:15 Osasuna - Real Madrid (S Sport Plus, S Sport)

          20:30 Atletico Madrid - Celta Vigo (S Sport Plus, S Sport)

          23:00 Villarreal - Valencia (S Sport Plus, S Sport)

        • 5

          PREMİER LİG

          15:30 Leicester City - Arsenal

          18:00 Aston Villa - Ipswich Town

          18:00 West Ham United - Brentford

          18:00 Fulham - Nottingham Forest

          18:00 Manchester City - Newcastle United

          18:00 Southampton - Bournemouth

          20:30 Crystal Palace - Everton

        • 6

          SERİE A

          17:00 Atalanta - Cagliari

          20:00 Lazio - Napoli

          22:45 Milan - Hellas Verona

        • 7

          LİGUE 1

          19:00 Marsilya - Saint-Etienne (beIN Sports, beIN Connect)

          21:00 Monaco - Nantes (beIN Sports 5)

          23:05 Toulouse - PSG (beIN Sports 3)

        • 8

          BUNDESLİGA

          17:30 Stuttgart - Wolfsburg

          17:30 Union Berlin - Mönchengladbach

          17:30 Bochum - Borussia Dortmund

          17:30 St. Pauli - Freiburg

          20:30 Bayer Leverkusen - Bayern Münih

        • 9

          SUUDİ ARABİSTAN - PRO LİG

          16:35 Al Khaleej - Al Taawon

          18:30 Al Raed - Al Fayha

          20:30 Al Wahda - Al Ittihad-Jeddah

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