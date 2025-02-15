Bugünkü maçlar 15 Şubat 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maç takvimi
15 Şubat 2025 maç programı ile bugünkü maçlar belli oldu. Bugün Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga, Suudi Arabistan Pro Lig'de önemli karşılaşmalar oynanacak. Trendyol Süper Lig'de bugün derbi heyecanı yaşanacak. Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. LaLiga'da Arda Güler'li Real Madrid Osasuna ile karşı karşıya gelecek. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlanacağı kanallar ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 15 Şubat 2025 bugünkü maç takvimi…
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15 Şubat Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün futbolseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. Suudi Arabistan Pro Lig, Bundesliga, Ligue 1, Serie A, LaLiga, Premier Lig, Trendyol 1. Lig ve Süper Lig’de önemli karşılaşmalar oynanacak. La Liga’da Real Madrid, Osasuna’ya konuk olacak. Bugünkü maç takvimine göre Süper Lig’de derbi heyecanı yaşanacak. Beşiktaş ile Trabzonspor Dolmabahçe’de kozlarını paylaşacak. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 15 Şubat 2025 Bugünkü maçlar listesi…
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15 ŞUBAT 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
SÜPER LİG
13:30 Gaziantep FK - Sivasspor (beIN Sports 2)
16:00 Başakşehir FK - Bodrum FK (beIN Sports 2)
19:00 Beşiktaş - Trabzonspor (beIN Sports 1)
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1. LİG
16:00 Yeni Malatyaspor - Manisa FK (TRT Spor, beIN Sports Max 2)
19:00 Kocaelispor - Çorum FK (TRT Spor, beIN Sports 2)
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LALİGA
16:00 Leganes - Deportivo Alaves (S Sport Plus, S Sport)
18:15 Osasuna - Real Madrid (S Sport Plus, S Sport)
20:30 Atletico Madrid - Celta Vigo (S Sport Plus, S Sport)
23:00 Villarreal - Valencia (S Sport Plus, S Sport)
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PREMİER LİG
15:30 Leicester City - Arsenal
18:00 Aston Villa - Ipswich Town
18:00 West Ham United - Brentford
18:00 Fulham - Nottingham Forest
18:00 Manchester City - Newcastle United
18:00 Southampton - Bournemouth
20:30 Crystal Palace - Everton
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SERİE A
17:00 Atalanta - Cagliari
20:00 Lazio - Napoli
22:45 Milan - Hellas Verona
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LİGUE 1
19:00 Marsilya - Saint-Etienne (beIN Sports, beIN Connect)
21:00 Monaco - Nantes (beIN Sports 5)
23:05 Toulouse - PSG (beIN Sports 3)
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BUNDESLİGA
17:30 Stuttgart - Wolfsburg
17:30 Union Berlin - Mönchengladbach
17:30 Bochum - Borussia Dortmund
17:30 St. Pauli - Freiburg
20:30 Bayer Leverkusen - Bayern Münih
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SUUDİ ARABİSTAN - PRO LİG
16:35 Al Khaleej - Al Taawon
18:30 Al Raed - Al Fayha
20:30 Al Wahda - Al Ittihad-Jeddah
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