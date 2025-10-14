Bugünkü maç programı 14 Ekim 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
14 Ekim 2025 maç programı ile bugün oynanacak mücadeleler belli oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8. hafta heyecanı, bugün oynanacak 8 maçla devam edecek. E Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, dördüncü maçında Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Türkiye - Gürcistan maçı başta olmak üzere bugün oynanacak maçların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 14 Ekim 2025 günün maç takvimi...
14 Ekim Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde birbirinden heyecanlı karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor olacak. Elemelerde E Grubu’nda yer alan A Milli Futbol Takımı, Kocaeli’de Gürcistan ile karşılaşacak. Türkiye - Gürcistan maçı maçı saati ve canlı yayın kanalı milli takımın mücadelesini kaçırmak istemeyen futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 14 Ekim 2025 bugünkü maçlar!
TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Kocaeli'de Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye - Gürcistan maçı, 14 Ekim 2025 Salı günü saat 21.45'te başlayacak. Kocaeli Stadı'nda oynanacak mücadele, TV8'den naklen yayınlanacak.
Karşılaşmada Romanya Futbol Federasyonundan hakem Radu Petrescu düdük çalacak. Petrescu'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Radu Ghinguleac ve Ovidiu Artene yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Andrei Chivulete olacak.
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - E Grubu
21:45 Türkiye - Gürcistan (TV8)
21:45 İspanya - Bulgaristan (Exxen)
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - F Grubu
21:45 Portekiz - Macaristan (Exxen)
21:45 İrlanda Cumhuriyeti - Ermenistan (Exxen)
14 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - I Grubu
19:00 Estonya - Moldova (Exxen)
21:45 İtalya - İsrail (Exxen)
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - K Grubu
21:45 Andorra - Sırbistan (Exxen)
21:45 Letonya - İngiltere (Exxen)
