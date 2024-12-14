14 Aralık Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugünkü maç takvimine göre Avrupa’nın önemli liglerinde kritik karşılaşmalar oynanacak. La Liga’da Real Madrid Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelirken; Premir Lig’de Liverpool Fulham ile, Arsenal ise Everton ile mücadele edecek. Öte yandan 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga’da oynanacak maçlar ve canlı yayın kanalları futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 14 Aralık bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar 14 Aralık 2024 Cumartesi listesi…