Bugünkü maçlar 14 Aralık 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda? İşte maç takvimi
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde 6. hafta maçları tamamlandı. Şimdi tüm gözler lig müsabakalarına çevrilmiş durumda. Bugün Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga'da heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Bugünkü maçlar 14 Aralık 2024 Cumartesi listesi belli oldu. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlandığı kanalları merak eden futbolseverler ''Bugün hangi maçlar var, 14 Aralık Cumartesi günü kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?'' sorularına yanıt arıyor. İşte bugünkü maç takvimi…
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14 Aralık Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugünkü maç takvimine göre Avrupa’nın önemli liglerinde kritik karşılaşmalar oynanacak. La Liga’da Real Madrid Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelirken; Premir Lig’de Liverpool Fulham ile, Arsenal ise Everton ile mücadele edecek. Öte yandan 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga’da oynanacak maçlar ve canlı yayın kanalları futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 14 Aralık bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar 14 Aralık 2024 Cumartesi listesi…
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14 ARALIK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
SÜPER LİG
16:00 Çaykur Rizespor - Konyaspor (beIN Sports 1)
19:00 Alanyaspor - Gaziantep FK (beIN Sports 1)
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1. LİG
13:30 İstanbulspor - Erzurumspor FK (TRT Spor)
13:30 Şanlıurfaspor - Pendikspor (TRT Tabii Spor)
16:00 Fatih Karagümrük - Boluspor (TRT Spor)
19:00 Sakaryaspor - Iğdır FK (TRT Spor)
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İNGİLTERE PREMİER LİG
18:00 Wolverhampton - Ipswich Town (beIN Connect)
18:00 Liverpool - Fulham (beIN Sports 4)
18:00 Arsenal - Everton (beIN Sports 3)
18:00 Newcastle United - Leicester City (beIN Sports MAX 2)
20:30 Nottingham Forest - Aston Villa (beIN Sports 3)
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İSPANYA LALİGA
16:00 Espanyol - Osasuna (S Sport)
18:15 Mallorca - Girona (S Sport)
20:30 Sevilla - Celta Vigo (S Sport)
23:00 Rayo Vallecano - Real Madrid (S Sport)
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İTALYA SERİE A
17:00 Cagliari - Atalanta
20:00 Udinese - Napoli
22:45 Juventus - Venezia
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FRANSA LİGUE 1
19:00 Marsilya - Lille (beIN Connect)
21:00 Auxerre - Lens (beIN Sports MAX 1)
23:00 Reims - Monaco (beIN Sports 3)
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ALMANYA BUNDESLİGA
17:30 Augsburg - Bayer Leverkusen (TiviBu Spor 2 ve beIN Connect)
17:30 Mönchengladbach - Holstein Kiel (TiviBu Spor 3 ve beIN Connect)
17:30 Mainz 05 - Bayern Münih
17:30 Union Berlin - Bochum (TiviBu Spor 4 ve beIN Connect)
20:30 St. Pauli - Werder Bremen (TiviBu Spor 1 ve beIN Sports 4)