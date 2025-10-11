Habertürk
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 11 EKİM 2025 | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maç programı

        Bugünkü maç programı 11 Ekim 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        11 Ekim 2025 maç programı ile bugün oynanacak mücadeleler belli oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. hafta heyecanı, bugün oynanacak 8 maçla sona erecek. E Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan ile karşılaşacak. Bulgaristan - Türkiye maçı başta olmak üzere bugün oynanacak maçların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 11 Ekim 2025 günün maç takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        11.10.2025 - 09:45
        • 1

          11 Ekim Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde birbirinden heyecanlı karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor olacak. Elemelerde E Grubu’nda yer alan A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Bulgaristan ile karşılaşacak. Bulgaristan - Türkiye maçı saati ve canlı yayın kanalı milli takımın mücadelesini kaçırmak istemeyen futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 11 Ekim 2025 bugünkü maçlar!

        • 2

          BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

          A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

          Bulgaristan - Türkiye maçı, 11 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak.

          Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TV8'den naklen yayınlanacak.

          Karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Luis Godinho düdük çalacak. Godinho'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Rui Teixeira ve Pedro Almeida yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Miguel Nogueira olacak.

        • 3

          11 EKİM 2025 BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

          2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu

          21:45 İspanya - Gürcistan (Exxen)

          21:45 Bulgaristan - Türkiye (TV8)

        • 4

          2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu

          19:00 Macaristan - Ermenistan (Exxen)

          21:45 Portekiz - İrlanda Cumhuriyeti (Exxen)

        • 5

          2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu

          19:00 Norveç - İsrail (Exxen)

          21:45 Estonya - İtalya (Exxen)

        • 6

          2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu

          16:00 Letonya - Andorra (Exxen)

          21:45 Sırbistan - Arnavutluk (Exxen)

        • 7

          Basketbol Süper Ligi

          13:00 Trabzonspor - Bursaspor

          15:30 TOFAŞ - Türk Telekom

          18:00 Bahçeşehir Koleji - Mersinspor

        • 8
        Nejla Üngül
