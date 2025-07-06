Bugünkü maçlar 6 Temmuz 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç takvimi
6 Temmuz 2025 bugünkü maç programı belli oldu. Bugün Avrupa Kadınlar Şampiyonası, Afrika Kadınlar Uluslar Kupası ve Arjantin Primera Nacional maçları oynanacak. Futbolseverler maçların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları için araştırmalara başladı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 6 Temmuz 2025 bugünün maç takvimi...
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6 Temmuz Pazar günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugünkü maç takvimine göre Arjantin Primera Nacional, Afrika Kadınlar Uluslar Kupası ve Avrupa Kadınlar Şampiyonası’nda toplam 8 karşılaşma oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 6 Temmuz 2025 bugünkü maç programı…
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6 TEMMUZ 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Avrupa Kadınlar Şampiyonası A Grubu
19:00 Norveç-Finlandiya (Tabii ve TRT Spor)
22:00 İsviçre-İzlanda (Tabii ve TRT Spor)
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Afrika Kadınlar Uluslar Kupası B Grubu
19.00 Nijerya-Tunus
22.00 Cezayir-Botsvana
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Arjantin Primera Nacional
19:05 CA Atlanta - Arsenal Sarandi
21:30 Patronato - T. Suarez
22:00 Racing de Cordoba - All Boys
23:10 CA Guemes - Tucuman
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