Günün maçları sporseverler tarafından yakından takip ediliyor. Nefes kesen karşılaşmaları kaçırmak istemeyenler ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusunu yöneltiyor. 29 Eylül 2025 maç takvimi ile bugün oynanacak maçlar belli oldu. Süper Lig, 1. Lig, , Premier Lig, La Liga, Serie A, Portekiz Süper Ligi ve İspanya 2. Ligi’nde birbirinden heyecanlı mücadelelere sahne olacak. Süper Lig'in 7. haftası Beşiktaş Kocaelispor maçıyla kapanacak. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?