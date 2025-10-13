Günün maçları sporseverler tarafından yakından takip ediliyor. Nefes kesen karşılaşmaları kaçırmak istemeyenler ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusunu yöneltiyor. 13 Ekim 2025 maç takvimi ile bugün oynanacak maçlar belli oldu. FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde heyecan 8. hafta mücadeleleri ile devam edecek. 8. haftanın açılışında bugün toplam 8 maç yapılacak. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?