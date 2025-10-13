Bugünkü maçlar 13 Ekim 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Günün maç takvimi sporseverler tarafından araştırılıyor. Heyecan dolu mücadeleleri kaçırmak istemeyenler ''Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?'' sorularına yanıt arıyor. 13 Ekim 2025 maç takvimi ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8. hafta bugün başlayacak. Toplam 8 maç yapılacak. Ayrıca FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde 5 maç oynanacak. İşte, 13 Ekim 2025 bugünkü maçlar listesi!
13 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Dünya Kupası 2026 Avrupa Elemeleri
A Grubu
21:45 Kuzey İrlanda-Almanya (EXXEN)
21:45 Slovakya-Lüksemburg (EXXEN)
B Grubu
21:45 Slovenya-İsviçre (EXXEN)
21:45 İsveç Kosova (EXXEN)
D Grubu
21:45 Ukrayna-Azerbaycan (EXXEN)
21:45 İzlanda-Fransa (EXXEN)
J Grubu
21:45 Galler-Belçika (EXXEN ve S Sport Plus)
21:45 Kuzey Makedonya-Kazakistan (EXXEN)
Dünya Kupası 2026 Afrika Elemeleri
B Grubu
16:00 Güney Sudan-Togo
C Grubu
19:00 Lesotho-Zimbabve
D Grubu
19:00 Yeşil Burun Adaları-Estavini
19:00 Kamerun-Angola
19:00 Mauritis-Libya
