        Bugünkü maçlar 13 Ekim 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Günün maç takvimi sporseverler tarafından araştırılıyor. Heyecan dolu mücadeleleri kaçırmak istemeyenler ''Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?'' sorularına yanıt arıyor. 13 Ekim 2025 maç takvimi ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8. hafta bugün başlayacak. Toplam 8 maç yapılacak. Ayrıca FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde 5 maç oynanacak. İşte, 13 Ekim 2025 bugünkü maçlar listesi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2025 - 14:54 Güncelleme: 13.10.2025 - 15:06
          Günün maçları sporseverler tarafından yakından takip ediliyor. Nefes kesen karşılaşmaları kaçırmak istemeyenler ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusunu yöneltiyor. 13 Ekim 2025 maç takvimi ile bugün oynanacak maçlar belli oldu. FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde heyecan 8. hafta mücadeleleri ile devam edecek. 8. haftanın açılışında bugün toplam 8 maç yapılacak. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

          13 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

          Dünya Kupası 2026 Avrupa Elemeleri

          A Grubu

          21:45 Kuzey İrlanda-Almanya (EXXEN)

          21:45 Slovakya-Lüksemburg (EXXEN)

          B Grubu

          21:45 Slovenya-İsviçre (EXXEN)

          21:45 İsveç Kosova (EXXEN)

          D Grubu

          21:45 Ukrayna-Azerbaycan (EXXEN)

          21:45 İzlanda-Fransa (EXXEN)

          J Grubu

          21:45 Galler-Belçika (EXXEN ve S Sport Plus)

          21:45 Kuzey Makedonya-Kazakistan (EXXEN)

          Dünya Kupası 2026 Afrika Elemeleri

          B Grubu

          16:00 Güney Sudan-Togo

          C Grubu

          19:00 Lesotho-Zimbabve

          D Grubu

          19:00 Yeşil Burun Adaları-Estavini

          19:00 Kamerun-Angola

          19:00 Mauritis-Libya

