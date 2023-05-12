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Gökbilimciler duyurdu: Bugüne kadar yaşanan en büyük kozmik patlamaya tanık olundu!

Guardian'ın haberine göre, gökbilimciler şimdiye kadar yaşanan en büyük kozmik patlamaya tanık oldu

Giriş: 12.05.2023 - 11:57 | Güncelleme: ABONE OL
Gökbilimciler duyurdu: Bugüne kadar yaşanan en büyük kozmik patlamaya tanık olundu!
Bugüne kadar yaşanan en büyük kozmik patlama!
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Guardian'da yer alan habere göre, gökbilimciler bugüne kadar yaşanan en büyük kozmik patlamayı yakaladı.

Patlama, gece gökyüzünde olağanüstü bir titreme olarak başladı. Ancak olayı daha yakından izleyen gökbilimciler bunun şimdiye kadar tanık olunan en büyük kozmik patlama olduğunu açıkladı.

8 milyar ışıkyılı uzaklıkta izlenen parlama, bilinen herhangi bir süpernovadan 10 kat daha parlak.

Gözlemlere öncülük eden Southampton Üniversitesi'nden astronom Dr. Philip Wiseman, "Bunun güneş sisteminin 100 katı büyüklüğünde ve güneşin parlaklığının yaklaşık 2 trilyon katı büyüklüğünde bir ateş topu olduğunu tahmin ettik" dedi.

Wiseman, "Üç yılda, güneşin 10 milyar yıllık ömründe salacağı enerjinin yaklaşık 100 katı kadar enerji açığa çıkardı." ifadelerini kullandı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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