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        Haberler Bilgi Magazin Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? Kızılcık Şerbeti bu akşam Show TV’de!

        Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? Kızılcık Şerbeti bu akşam Show TV'de!

        Show TV ekranında bu akşam Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle ekrana gelecek. Kızılcık Şerbeti yeni bölümde Pembe kapısına gelip yardım isteyen Abdullah'ı geri çevirmez ancak birlikte yaşamanın çok da kolay olmayacağının altını çizer. Diğer kanallarda ise yayınlanacak olan dizi ve filmler arasında Arka Sokaklar, Yalı Çapkını var. İşte kanalların tv yayın akışı listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 16:48 Güncelleme: 04.10.2024 - 16:54
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        • 1

          TV yayın akışı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kanallardaki diziler, programlar ve yarışmaların saatleri araştırılıyor. 4 Ekim TV yayın akışını kanal kanal sizler için derledik. İşte güncel TV yayın akışı...

        • 2

          KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM SHOW TV’DE!

          Pembe kapısına gelip yardım isteyen Abdullah’ı geri çevirmez ancak birlikte yaşamanın çok da kolay olmayacağının altını çizer.

          Metehan’ın kız arkadaşıyla buluşmaya giden Ömer, yıllar önceki sevgilisini, oğlunun birlikte olduğu kızın annesi olarak karşısında bulur. Bu tesadüf hepsi için şaşırtıcıdır.

          Bebek Alev’in tekrar evden alınışı başta Sönmez olmak üzere hem Kıvılcım hem de Meri için sarsıcı olmuştur. Çözüm Meri’den gelir. Bakıcı olarak Ünallar’ın evine gidecektir. Fikrini Abdullah’a açacak o da Nursema’nın yardımıyla bu işi oldurmaya çalışacaktır. Kıvılcım yeni işinden de yeni arkadaşı Cemal’den de çok hoşnuttur. Ancak işten birinin kutlamasına çıktıklarında Ömer ile rastlaşması tüm dengesini sarsacaktır. Hem Fatih’in hem Doğa’nın evliliklerinde sorunlar vardır. Sorunlardan bunaldıkları bir akşam yüz yüze gelmeleri yeni dönüşümlerin habercisi gibidir.

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

          10:00 Bahar

          12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Kızılcık Şerbeti

        • 3

          KİM MİLYONER OLMAK İSTER

          Kim Milyoner Olmak İster 112.bölüm bu akşam ATV’de1

          ATV YAYIN AKIŞI

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 Gün Ortası

          14:00 Karadut

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

        • 4

          ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

          Selin acilen hastaneye kaldırılır. Herkes bebek tehlikede olabileceği için endişelenir. Zehirli yapılar üreten bir inşaat şirketi yüzünden kanser olan küçük kızın babası Gökmen'in verdiği mücadelede, ekibimiz yalnız bırakmayacak ve adaletin yerini bulması için acılı babaya yardımcı olacaklardır.

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 - Yaprak Dökümü

          12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası

          13.00 - Gelinim Mutfakta

          16:00 - Ayazın Sonu güneş

          18:30 - Kanal D Ana Haber

          20:00 - Arka Sokaklar

        • 5

          YALI ÇAPKINI 77.BÖLÜM BU AKŞAM STAR TV’DE!

          Sinan’ın yalanını yakalayan Seyran’ın işi kabul etmesi, Ferit için büyük bir sürpriz olur. Dedesinin evlilik baskısına maruz kalan Diyar, Ferit’in bu konudaki tutumunu öğrenmeye çabalarken, ikili ilişkileri konusunda bir yol ayrımına gelir. Suna’nın ne sakladığını öğrenmeye çalışan Kazım ise herkesin hayatını değiştirecek şaşırtıcı bir gerçeğin kıyısındadır. Seyran ve Sinan, ilişkilerinin önemli bir adımını atmaya hazırlanırken Ferit de Diyar ile ilişkisinde yeni bir sayfaya geçmenin hazırlığını yapmaktadır. Ancak oğlu Sinan’ı Seyran’dan ayırmaya çalışan Ayla’nın yaptığı plan Seyran ve Ferit’i hiç beklemedikleri bir anda yeniden karşı karşıya getirecektir.

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Güne Başlarken

          09:45 Sana Değer

          13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

          16:15 Söz

          19:00 Star Haber

          20:00 Yalı Çapkını

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