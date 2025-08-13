Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Bugün TV’de neler var? 13 Ağustos Show TV, Kanal D, ATV, Star TV tv yayın akışı listesi

        Bugün TV’de neler var? 13 Ağustos Show TV, Kanal D, ATV, Star TV tv yayın akışı listesi

        TV yayın akışı 13 Ağustos Çarşamba günü için araştırılmaya başlandı. Bugün yayınlanacak yapımları merak eden seyirciler ''Bugün TV'de ne var?'' sorusunu gündeme taşıdı. Kanalların yayın akışlarına göre, bugün yerli ve yabancı filmlerin yanı sıra yarışma ve eğlence programları ekranda olacak. İşte, 13 Ağustos 2025 Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2025 - 11:18 Güncelleme: 13.08.2025 - 11:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bugün TV'de neler var?
        ABONE OL
        ABONE OL

        13 Ağustos 2025 TV yayın akışı listesi ile ‘’Bugün TV'de ne var?’’ sorusu yanıt buldu. ATV, Kanal D, Star TV, TRT1, Show TV ve TV8'in güncel yayın akışlarında farklı programlar yer alıyor. İşte, 13 Ağustos Çarşamba Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı!

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:30 – Yaprak Dökümü

        12:00 - Kanal D Haber Gün Arası

        13:00 – Uzak Şehir

        16:00 – Aşk-ı Memnu

        18:30 – Kanal D Ana Haber

        20:00 – Thor: Ragnarok

        22:30 - Thor: Ragnarok

        01:30 - Dönüştürücüler

        03:45 - Kuzey Güney

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        REKLAM

        06:00 – Siyah Kalp

        09:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:30 - Gelin Evi

        15:00 – Kızılcık Şerbeti

        18:25 – Show Ana Haber

        20:00 – Küçük Esnaf

        22:15 - Meraklı Köfteci

        23:45 - Küçük Esnaf

        01:45 - Meraklı Köfteci

        03:30 - Kızılcık Şerbeti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 - Menajerimi Ara

        09:00 – İstanbullu Gelin

        11:00 – Aramızda Kalsın

        13:30 – Kiralık Aşk

        16:15 – Erkenci Kuş

        19:00 – Star Haber

        20:00 – Ne Olacak Şimdi?

        21:45 - Öğrenci İşleri

        23:45 - Öğrenci İşleri

        01:00 - Aramızda Kalsın

        03:00 - Kiralık Aşk

        05:00 - Erkenci Kuş

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 – Kahvaltı Haberleri

        10:00 – Kader Oyunları

        13:00 – Gün Ortası

        14:00 – Sen Anlat Karadeniz

        17:00 - Dönerse Senindir

        19:00 – ATV Ana Haber

        20:00 – Zor Ölüm 5: Ölmek İçin Güzel Bir Gün

        21:50 - Zor Ölüm 5: Ölmek İçin Güzel Bir Gün

        23:50 - Aile Saadeti

        02:50 - Bir Gece Masalı

        05:30 - Ateş Kuşları

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 – Tuzak

        07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni Bölüm)

        08:30 – Oynat Bakalım

        09:30 - Gazete Magazin Yaz

        13:00 - Yaparsın Bilirim

        16:00 - MasterChef Türkiye

        20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

        REKLAM

        00:15 – Yaparsın Bilirim

        03:30 - Gazete Magazin Yaz

        13 AĞUSTOS 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konut satışında yükseliş sürüyor
        Konut satışında yükseliş sürüyor
        O görüntü dosyaya girdi! Çarpan kaptan gemiyi incelemiş!
        O görüntü dosyaya girdi! Çarpan kaptan gemiyi incelemiş!
        Trump acil durum ilan etti: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
        Trump acil durum ilan etti: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
        Ülke puanında son durum!
        Ülke puanında son durum!
        Avrupa, "Trump belirsizliğinden" çekiniyor
        Avrupa, "Trump belirsizliğinden" çekiniyor
        F.Bahçe'den 27 yıl sonra bir ilk!
        F.Bahçe'den 27 yıl sonra bir ilk!
        Biri sönüyor diğeri başlıyor... İki kentimiz yanıyor!
        Biri sönüyor diğeri başlıyor... İki kentimiz yanıyor!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        Grok yeniden açıldı
        Grok yeniden açıldı
        İşsizlik maaşında 5 yılın rekoru
        İşsizlik maaşında 5 yılın rekoru
        Soğuk Savaş'tan Alaska'ya
        Soğuk Savaş'tan Alaska'ya
        Bebeklerin ilk sene kaçınması gereken 5 gıda!
        Bebeklerin ilk sene kaçınması gereken 5 gıda!
        "Feyenoord'un hayallerini bitirdi"
        "Feyenoord'un hayallerini bitirdi"
        Sevgiliye hava atmanın en ucuz yolu
        Sevgiliye hava atmanın en ucuz yolu
        Marmara ve Ege'de fırtına, Doğu Karadeniz'de yağmur var
        Marmara ve Ege'de fırtına, Doğu Karadeniz'de yağmur var
        Antalya'nın 'turkuaz sularına saklanan deniz mağarası'
        Antalya'nın 'turkuaz sularına saklanan deniz mağarası'
        Mal varlığına göz dikildi
        Mal varlığına göz dikildi
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        "Dünya yıldızı transferi kadar önemli galibiyet!"
        "Dünya yıldızı transferi kadar önemli galibiyet!"
        Balıkesir depreminde bir kişi tutuklandı, bir kişi serbest bırakıldı
        Balıkesir depreminde bir kişi tutuklandı, bir kişi serbest bırakıldı
        Habertürk Anasayfa