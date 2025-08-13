Bugün TV’de neler var? 13 Ağustos Show TV, Kanal D, ATV, Star TV tv yayın akışı listesi

Bugün TV’de neler var? 13 Ağustos Show TV, Kanal D, ATV, Star TV tv yayın akışı listesi

13 Ağustos 2025 TV yayın akışı listesi ile ‘’Bugün TV'de ne var?’’ sorusu yanıt buldu. ATV, Kanal D, Star TV, TRT1, Show TV ve TV8'in güncel yayın akışlarında farklı programlar yer alıyor. İşte, 13 Ağustos Çarşamba Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı!

KANAL D YAYIN AKIŞI

REKLAM advertisement1

07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:30 – Yaprak Dökümü

12:00 - Kanal D Haber Gün Arası

13:00 – Uzak Şehir

16:00 – Aşk-ı Memnu

18:30 – Kanal D Ana Haber

20:00 – Thor: Ragnarok

22:30 - Thor: Ragnarok

01:30 - Dönüştürücüler

03:45 - Kuzey Güney

KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

SHOW TV YAYIN AKIŞI

REKLAM

06:00 – Siyah Kalp

09:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 - Gelin Evi

15:00 – Kızılcık Şerbeti

18:25 – Show Ana Haber

20:00 – Küçük Esnaf

22:15 - Meraklı Köfteci

23:45 - Küçük Esnaf

01:45 - Meraklı Köfteci

03:30 - Kızılcık Şerbeti SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ STAR TV YAYIN AKIŞI 07:00 - Menajerimi Ara 09:00 – İstanbullu Gelin 11:00 – Aramızda Kalsın 13:30 – Kiralık Aşk 16:15 – Erkenci Kuş 19:00 – Star Haber 20:00 – Ne Olacak Şimdi? 21:45 - Öğrenci İşleri 23:45 - Öğrenci İşleri 01:00 - Aramızda Kalsın 03:00 - Kiralık Aşk 05:00 - Erkenci Kuş STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ ATV YAYIN AKIŞI 08:00 – Kahvaltı Haberleri 10:00 – Kader Oyunları 13:00 – Gün Ortası 14:00 – Sen Anlat Karadeniz 17:00 - Dönerse Senindir 19:00 – ATV Ana Haber 20:00 – Zor Ölüm 5: Ölmek İçin Güzel Bir Gün 21:50 - Zor Ölüm 5: Ölmek İçin Güzel Bir Gün