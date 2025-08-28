TV yayın akışı 28 Ağustos 2025: Bugün TV'de neler var, U.Craiova-Başakşehir maçı ve Beşiktaş-Lausanne maçı hangi kanalda?
28 Ağustos 2025 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece seyircilerin gündeminde yer alan ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu yanıt buldu. Bugün birbirinden farklı formatta yarışma programları ile yerli ve yabancı filmler izleyici karşısına çıkacak. Öte yandan İstanbul Başakşehir ve Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçları futbolseverlerle buluşacak. Peki, bugün TV'de neler var, U.Craiova-Başakşehir maçı ve Beşiktaş-Lausanne maçı hangi kanalda? İşte 28 Ağustos Perşembe Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...
28 Ağustos Perşembe günü televizyon kanalları izleyicilerine yine dopdolu bir yayın akışı sunuyor. Bu akşam MasterChef Türkiye ve Kim Milyoner Olmak İster yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Yerli ve yabancı filmlerin yanı sıra farklı zevklere hitap eden programlar da ekranlarda yerini alacak. Öte yandan U.Craiova-İstanbul Başakşehir maçı ve Beşiktaş-Lausanne maçı ile sporseverler futbola doyacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 28 Ağustos 2025 Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Uzak Şehir
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzaydan Gelen Fırtına
21:45 Yarının Sınırında
00:45 Eşref Rüya
02:30 Poyraz Karayel
04:30 Kuzey Güney
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Güzel Günler
08:15 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
19:30 Beşiktaş - FC Lousanne - Sport Maç Önü
20:00 Beşiktaş - FC Lousanne - Sport
22:00 Güldür Güldür Show
00:15 Deliormanlı
02:15 Gelin Evi
04:15 Deliormanlı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Suikastçı
22:30 Suikastçı
00:15 Kral Kaybederse
02:00 Baba Ocağı
03:30 Dürüye'nin Güğümleri
05:30 Kiralık Aşk
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:13 İstiklal Marşı
05:15 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:10 Kara Tahta
09:05 Kendi Düşen Ağlamaz
12:15 Seksenler
14:15 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Maç Özel
20:30 UEFA Konferans Ligi Play Off Karşılaşması "U.Craiova-İstanbul Başakşehir"
22:30 Maç Sonu
23:30 Gönül Dağı
02:30 Leyla ile Mecnun
05:20 Seksenler
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Ateş Kuşları
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Can Borcu
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17:00 Ölümlü Dünya
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Aile Saadeti
03:00 Kardeşlerim
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Aşk Oluversin Gari
23:15 Naz Evi
01:15 İlk Buluşma
02:30 Her Yerde Sen
04:00 Son Yaz
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular
01:15 MasterChef Türkiye
04:00 Gazete Magazin Yaz
