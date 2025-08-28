Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Bugün TV'de ne var, U.Craiova-Başakşehir maçı ve Beşiktaş-Lausanne maçı hangi kanalda? 28 Ağustos Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 28 Ağustos 2025: Bugün TV'de neler var, U.Craiova-Başakşehir maçı ve Beşiktaş-Lausanne maçı hangi kanalda?

        28 Ağustos 2025 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece seyircilerin gündeminde yer alan ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu yanıt buldu. Bugün birbirinden farklı formatta yarışma programları ile yerli ve yabancı filmler izleyici karşısına çıkacak. Öte yandan İstanbul Başakşehir ve Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçları futbolseverlerle buluşacak. Peki, bugün TV'de neler var, U.Craiova-Başakşehir maçı ve Beşiktaş-Lausanne maçı hangi kanalda? İşte 28 Ağustos Perşembe Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2025 - 15:35 Güncelleme: 28.08.2025 - 15:35
        ABONE OL
          28 Ağustos Perşembe günü televizyon kanalları izleyicilerine yine dopdolu bir yayın akışı sunuyor. Bu akşam MasterChef Türkiye ve Kim Milyoner Olmak İster yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Yerli ve yabancı filmlerin yanı sıra farklı zevklere hitap eden programlar da ekranlarda yerini alacak. Öte yandan U.Craiova-İstanbul Başakşehir maçı ve Beşiktaş-Lausanne maçı ile sporseverler futbola doyacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 28 Ağustos 2025 Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          09:30 Yaprak Dökümü

          12:00 Kanal D Haber Gün Arası

          13:00 Uzak Şehir

          16:00 Aşk-ı Memnu

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Uzaydan Gelen Fırtına

          21:45 Yarının Sınırında

          00:45 Eşref Rüya

          02:30 Poyraz Karayel

          04:30 Kuzey Güney

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Güzel Günler

          08:15 Bu Sabah

          10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          19:30 Beşiktaş - FC Lousanne - Sport Maç Önü

          20:00 Beşiktaş - FC Lousanne - Sport

          22:00 Güldür Güldür Show

          00:15 Deliormanlı

          02:15 Gelin Evi

          04:15 Deliormanlı

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İstanbullu Gelin

          09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

          17:15 Kiralık Aşk

          19:00 Star Haber

          20:00 Suikastçı

          22:30 Suikastçı

          00:15 Kral Kaybederse

          02:00 Baba Ocağı

          03:30 Dürüye'nin Güğümleri

          05:30 Kiralık Aşk

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:13 İstiklal Marşı

          05:15 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          06:10 Kara Tahta

          09:05 Kendi Düşen Ağlamaz

          12:15 Seksenler

          14:15 Teşkilat

          17:45 Kim Gitsin?

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Maç Özel

          20:30 UEFA Konferans Ligi Play Off Karşılaşması "U.Craiova-İstanbul Başakşehir"

          22:30 Maç Sonu

          23:30 Gönül Dağı

          02:30 Leyla ile Mecnun

          05:20 Seksenler

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          ATV YAYIN AKIŞI

          06:00 Ateş Kuşları

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Can Borcu

          13:00 Gün Ortası

          14:00 Sen Anlat Karadeniz

          17:00 Ölümlü Dünya

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

          00:20 Aile Saadeti

          03:00 Kardeşlerim

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          08:30 Çalar Saat

          10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

          12:00 Yasak Elma

          13:30 En Hamarat Benim

          16:30 Karagül

          19:00 NOW Ana Haber

          20:00 Aşk Oluversin Gari

          23:15 Naz Evi

          01:15 İlk Buluşma

          02:30 Her Yerde Sen

          04:00 Son Yaz

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

          08:30 Oynat Bakalım

          09:00 Gel Konuşalım

          11:15 MasterChef Türkiye

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 MasterChef Türkiye

          00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular

          01:15 MasterChef Türkiye

          04:00 Gazete Magazin Yaz

          28 AĞUSTOS 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

