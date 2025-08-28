28 Ağustos Perşembe günü televizyon kanalları izleyicilerine yine dopdolu bir yayın akışı sunuyor. Bu akşam MasterChef Türkiye ve Kim Milyoner Olmak İster yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Yerli ve yabancı filmlerin yanı sıra farklı zevklere hitap eden programlar da ekranlarda yerini alacak. Öte yandan U.Craiova-İstanbul Başakşehir maçı ve Beşiktaş-Lausanne maçı ile sporseverler futbola doyacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 28 Ağustos 2025 Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...