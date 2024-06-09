Bugün TV'de ne var? İşte, 9 Haziran Pazar televizyon yayın akışı!
Hafta sonu ekranları başında keyifli anlar geçirmek isteyenler için TV kuşağında birbirinden çeşitli yapımlar izleyicilerini bekliyor. Pazar akşamı çeşitli diziler ekrana gelirken Show TV ekranlarında Gülen Gözler gibi yerli filmler de ekranlardaki yerini alacak. İşte, 9 Haziran Pazar günü televizyon yayın akışı...
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GÜLEN GÖZLER
Yaşar Usta, (Münir Özkul) karısı Nezaket (Adile Naşit) ve beş yetişkin kızı ile yıllar önce köyün den İstanbul a göç eder, Yaşar usta, erkek çocuğu olur beklentisiyle tüm kızlarına erkek ismi vermiştir. Kalabalık ailesinin geçimini sağlamak için çok çalışmakta, cimriliği ve hilekarlığı ile zengin olmuş eski arkadaşı Yunus un inşaatları için doğramacılık yapmaktadır. Kızlarının gönül ilişkilerinin hareketliliğinden habersiz bir şekilde, onlara münasip kısmetler bulmak ister. Büyük kızı Fikret e (Ayşen Gruda) âşık olan Vecihi (Şener Şen) sürekli olarak kapısını aşındırsa da kızını ona vermemekte direnir. Hikmet ise evin alt katındaki çırakların gözdesidir; bütün vaktini onlara oyunlar oynayarak geçirir. En düşkün olduğu kızı İsmet (Müjde Ar) Yunus un oğlu Temel (Mahmut Hekimoğlu) ile evlenir.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 - Kızılcık Şerbeti
10:00 - Pazar Süprizi
13:00 - Canım Kardeşim (Yerli Sinema)
14:45 - Kızılcık Şerbeti
18:25 - Hafta Sonu Ana Haber
20:00 - Gülen Gözler (Yerli Sinema)
22:15 - Sahte Kabadayı (Yerli Sinema)
23:45 - Şekerpare (Yerli Sinema)
03:00 - Sandık Kokusu
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KİM MİLYONER OLMAK İSTER?
Kim Milyoner Olmak ister bu akşam yeni bölümü ile 20:00'da ATV ekranlarında olacak.
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 - ATV'de Hafta Sonu
10:00 - Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:30 - Dizi TV
12:20 - Kardeşlerim
15:40 - Aldatmak
20:00 - Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 - Sonsuz Aşk (Yerli Sinema)
02:30 - Kuruluş Osman
05:00 - Kalp Yarası
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AŞK-I MEMNU
Aşk-ı Memnu tekrar bölümleri ile yeniden Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başladı. Dizi her Pazar saat 20:00'da izleyicisi ile buluşacak.
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - Afili Aşk
08:30 - Konuştukça
09:45 - Magazin D Pazar
12:45 - Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13:45 - Arda ile Omuz Omuza
14:45 - Yalan
18:30 - Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 - Aşk-ı Memnu
21:45 - Aşk-ı Memnu
23:45 - Ip Man: Kung Fu Ustası (Yabancı Sinema)
01:30 - Oğlum Osman (Yerli Sinema)
03:00 - 5N1K
04:00 - Tatlı İntikam
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TEŞKİLAT
"Bazı kahramanlar vardır; devlet onlarla yaşar, isimleri tarihe gömülür… Ölmeden önce ölenlerin hikayesi..." Teşkilat, her Pazar günü 20.00'da TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:38 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:40 - Beni Böyle Sev
07.25 - Perihan Abla
08.30 - Alparslan: Büyük Selçuklu
11:45 - Enine Boyuna
13:00 - Gönül Dağı
16:10 - Mehmed: Fetihler Sultanı
19:00 - Ana Haber
20.00 - Teşkilat
00:15 - 3'te 3
01:30 - Mehmed: Fetihler Sultanı
03:50 - Alparslan: Büyük Selçuklu
06:00 - Biraz Kül Biraz Duman
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SURVİVOR ALL STAR 2024
TV8'de yayınlanan Survivor All Star bu akşam yeni bölümüyle saat 20.00'de ekranlarda olacak.
TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 - Tuzak
08:00 - Türkiye'nin Doktorları
09:00 - Gençlik Rüzgarı
14:15 - Prangalı Mahkum (Yabancı Sinema)
16:30 - Çarkıfelek
20:00 - Survivor All Star 2024
00:15 - Survivor Ekstra
01:30 - Çarkıfelek
03:30 - Gençlik Rüzgarı
04:15 - Gazete Magazin
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TERS YÜZ
Küçük Riley için hayat, babasının San Francisco'da yeni bir işe başlamasıyla baştan aşağıya değişir. Doğduğu yer geride bırakan Riley'i şimdi yeni bir ev, okul ve arkadaşlar beklemektedir. Peki içindeki duyguları ne söyler? Neşe, Korku, Öfke, Nefret ve Üzüntü... Riley'in zihninin içinde yaşayan duyguları, bu yeni hayata alışırken ufak bir kargaşaya neden olacaklardır. Neşe, Riley'nin en önemli duygusudur ve onu hep pozitif tutmaya çalışır ama diğer duygular bu yeni hayatına uyum sağlama konusunda biraz şaşkındır...
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 - Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 - Ekonomi Arası
11:20 - Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi (Sezon Finali)
13:00 - Yasak Elma
16:15 - Hudutsuz Sevda
19:00 - Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 - Ters Yüz (Yabancı Sinema)
22:15 - Köy Düğünü
00:30 - Kirli Sepeti
02:45 - Yasak Elma
04:45 - Yaz Şarkısı
05:45 - Her Yerde Sen
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ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2
Çok Güzel Hareketler 2 bu akşam yayınlanan bölümü ile sezon finali yapacak.
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:15 - Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 - Hanım Köylü
11:00 - Tülin Şahin ile Moda
12:00 - Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:15 - Yalı Çapkını
18:15 - Star Haber
19:00 - Çok Güzel Hareketler 2 (Özel Bölüm)
20:00 - Çok Güzel Hareketler 2 (Sezon Finali)
23:30 - Yalı Çapkını (Tekrar)
01:30 - İstanbullu Gelin
03:00 - Baba Ocağı
04:30 - Türk Müziği
05:30 - Güzel Köylü