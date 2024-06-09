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        Haberler Bilgi Bugün TV'de ne var? İşte, 9 Haziran Pazar televizyon yayın akışı! Gülen Gözler, Çok Güzel Hareketler, Aşk-ı Memnu, Survivor

        Bugün TV'de ne var? İşte, 9 Haziran Pazar televizyon yayın akışı!

        Hafta sonu ekranları başında keyifli anlar geçirmek isteyenler için TV kuşağında birbirinden çeşitli yapımlar izleyicilerini bekliyor. Pazar akşamı çeşitli diziler ekrana gelirken Show TV ekranlarında Gülen Gözler gibi yerli filmler de ekranlardaki yerini alacak. İşte, 9 Haziran Pazar günü televizyon yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2024 - 10:16 Güncelleme: 09.06.2024 - 10:16
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        • 1

          GÜLEN GÖZLER

          Yaşar Usta, (Münir Özkul) karısı Nezaket (Adile Naşit) ve beş yetişkin kızı ile yıllar önce köyün den İstanbul a göç eder, Yaşar usta, erkek çocuğu olur beklentisiyle tüm kızlarına erkek ismi vermiştir. Kalabalık ailesinin geçimini sağlamak için çok çalışmakta, cimriliği ve hilekarlığı ile zengin olmuş eski arkadaşı Yunus un inşaatları için doğramacılık yapmaktadır. Kızlarının gönül ilişkilerinin hareketliliğinden habersiz bir şekilde, onlara münasip kısmetler bulmak ister. Büyük kızı Fikret e (Ayşen Gruda) âşık olan Vecihi (Şener Şen) sürekli olarak kapısını aşındırsa da kızını ona vermemekte direnir. Hikmet ise evin alt katındaki çırakların gözdesidir; bütün vaktini onlara oyunlar oynayarak geçirir. En düşkün olduğu kızı İsmet (Müjde Ar) Yunus un oğlu Temel (Mahmut Hekimoğlu) ile evlenir.

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          07:00 - Kızılcık Şerbeti

          10:00 - Pazar Süprizi

          13:00 - Canım Kardeşim (Yerli Sinema)

          14:45 - Kızılcık Şerbeti

          18:25 - Hafta Sonu Ana Haber

          20:00 - Gülen Gözler (Yerli Sinema)

          22:15 - Sahte Kabadayı (Yerli Sinema)

          23:45 - Şekerpare (Yerli Sinema)

          03:00 - Sandık Kokusu

        • 2

          KİM MİLYONER OLMAK İSTER?

          Kim Milyoner Olmak ister bu akşam yeni bölümü ile 20:00'da ATV ekranlarında olacak.

          ATV YAYIN AKIŞI

          07:30 - ATV'de Hafta Sonu

          10:00 - Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

          11:30 - Dizi TV

          12:20 - Kardeşlerim

          15:40 - Aldatmak

          20:00 - Kim Milyoner Olmak İster?

          00:20 - Sonsuz Aşk (Yerli Sinema)

          02:30 - Kuruluş Osman

          05:00 - Kalp Yarası

        • 3

          AŞK-I MEMNU

          Aşk-ı Memnu tekrar bölümleri ile yeniden Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başladı. Dizi her Pazar saat 20:00'da izleyicisi ile buluşacak.

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 - Afili Aşk

          08:30 - Konuştukça

          09:45 - Magazin D Pazar

          12:45 - Evrim Akın ile Ev Gezmesi

          13:45 - Arda ile Omuz Omuza

          14:45 - Yalan

          18:30 - Kanal D Haber Hafta Sonu

          20:00 - Aşk-ı Memnu

          21:45 - Aşk-ı Memnu

          23:45 - Ip Man: Kung Fu Ustası (Yabancı Sinema)

          01:30 - Oğlum Osman (Yerli Sinema)

          03:00 - 5N1K

          04:00 - Tatlı İntikam

        • 4

          TEŞKİLAT

          "Bazı kahramanlar vardır; devlet onlarla yaşar, isimleri tarihe gömülür… Ölmeden önce ölenlerin hikayesi..." Teşkilat, her Pazar günü 20.00'da TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor.

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          04:38 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          04:40 - Beni Böyle Sev

          07.25 - Perihan Abla

          08.30 - Alparslan: Büyük Selçuklu

          11:45 - Enine Boyuna

          13:00 - Gönül Dağı

          16:10 - Mehmed: Fetihler Sultanı

          19:00 - Ana Haber

          20.00 - Teşkilat

          00:15 - 3'te 3

          01:30 - Mehmed: Fetihler Sultanı

          03:50 - Alparslan: Büyük Selçuklu

          06:00 - Biraz Kül Biraz Duman

        • 5

          SURVİVOR ALL STAR 2024

          TV8'de yayınlanan Survivor All Star bu akşam yeni bölümüyle saat 20.00'de ekranlarda olacak.

          TV8 YAYIN AKIŞI

          07:00 - Tuzak

          08:00 - Türkiye'nin Doktorları

          09:00 - Gençlik Rüzgarı

          14:15 - Prangalı Mahkum (Yabancı Sinema)

          16:30 - Çarkıfelek

          20:00 - Survivor All Star 2024

          00:15 - Survivor Ekstra

          01:30 - Çarkıfelek

          03:30 - Gençlik Rüzgarı

          04:15 - Gazete Magazin

        • 6

          TERS YÜZ

          Küçük Riley için hayat, babasının San Francisco'da yeni bir işe başlamasıyla baştan aşağıya değişir. Doğduğu yer geride bırakan Riley'i şimdi yeni bir ev, okul ve arkadaşlar beklemektedir. Peki içindeki duyguları ne söyler? Neşe, Korku, Öfke, Nefret ve Üzüntü... Riley'in zihninin içinde yaşayan duyguları, bu yeni hayata alışırken ufak bir kargaşaya neden olacaklardır. Neşe, Riley'nin en önemli duygusudur ve onu hep pozitif tutmaya çalışır ama diğer duygular bu yeni hayatına uyum sağlama konusunda biraz şaşkındır...

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          08:30 - Çalar Saat Hafta Sonu

          11:15 - Ekonomi Arası

          11:20 - Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi (Sezon Finali)

          13:00 - Yasak Elma

          16:15 - Hudutsuz Sevda

          19:00 - Now Ana Haber Hafta Sonu

          20:00 - Ters Yüz (Yabancı Sinema)

          22:15 - Köy Düğünü

          00:30 - Kirli Sepeti

          02:45 - Yasak Elma

          04:45 - Yaz Şarkısı

          05:45 - Her Yerde Sen

        • 7

          ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2

          Çok Güzel Hareketler 2 bu akşam yayınlanan bölümü ile sezon finali yapacak.

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          08:15 - Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

          09:00 - Hanım Köylü

          11:00 - Tülin Şahin ile Moda

          12:00 - Vahe ile Evdeki Mutluluk

          14:15 - Yalı Çapkını

          18:15 - Star Haber

          19:00 - Çok Güzel Hareketler 2 (Özel Bölüm)

          20:00 - Çok Güzel Hareketler 2 (Sezon Finali)

          23:30 - Yalı Çapkını (Tekrar)

          01:30 - İstanbullu Gelin

          03:00 - Baba Ocağı

          04:30 - Türk Müziği

          05:30 - Güzel Köylü

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