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        Haberler Bilgi Magazin Bugün TV'de ne var? İşte, 30 Haziran Pazar televizyon yayın akışı! Gerzek Şaban, Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef Türkiye, Sen Benim Her Şeyimsin

        Bu akşam televizyonda ne var? 30 Haziran Pazar TV yayın akışı!

        Hafta sonu ekranları başında keyifli anlar geçirmek isteyenler için TV kuşağında birbirinden çeşitli yapımlar izleyicilerini bekliyor. Pazar akşamı çeşitli diziler ekrana gelirken Show TV ekranlarında Gerzek Şaban gibi yerli filmler de ekranlardaki yerini alacak. İşte, 30 Haziran Pazar günü televizyon yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2024 - 11:33 Güncelleme: 30.06.2024 - 12:58
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        • 1

          Hafta sonu televizyon karşısında keyifli zaman geçirmek isteyenler için farklı yapımlar izleyicileri bekliyor. Pazar akşamı, çeşitli diziler ekrana gelirken, Show TV'de "Gerzek Şaban" gibi yerli filmler de yayınlanacak. İşte, 30 Haziran Pazar günü televizyon programı...

        • 2

          GERZEK ŞABAN

          Gerzek Şaban, birbirine benzeyen bir gangster ile bir figüranın hikayesini konu ediyor. Osman, geçimini figüranlık yaparak sağlayan genç bir adamdır. Osman ın hayatı, bir gün eğlenmek için bir gazinoya gitmeleriyle bambaşka bir hal alır. Gazinoya girmesiyle birlikte insanlar Osman ın yanına gelip ona haraç vermeye başlar. Seyfi adındaki bir gangster ile Osman ın benzerliğinden kaynaklanan bu durum, Osman ı bilmediği bir dünyaya adım atmasına neden olur. Zamanla Osman ve Seyfi nin hayatı daha çok birbirine karışmaya başlar.

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 - Aşk Laftan Anlamaz

          08:00 - İstasyon

          10:00 - Pazar Sürprizi

          13:00 - Nereye Bakıyor Bu Adamlar?

          15:00 - Kızılcık Şerbeti

          18:25 - Hafta Sonu Ana Haber

          20:00 - Gerzek Şaban

          21:45 - Kibar Feyzo

          23:00 - Gerzek Şaban

          01:45 - Nereye Bakıyor Bu Adamlar?

          03:15 - Ramo

        • 3

          ATV YAYIN AKIŞI

          07:30 - ATV'de Hafta Sonu

          10:00 - Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

          11:30 - Bumblebee

          13:45 - Çakallarla Dans 5

          15:30 - Alan

          19:00 - ATV Ana Haber

          20: Kim Milyoner Olmak İster?

          00:20 - Alan

          03:00 - Deniz Gelen

          05:20 - Kalp Yarası

        • 4

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          04:58 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          05:00 - Beni Böyle Sev

          06:45 - Yedi Numara

          07:45 - Yeditepe İstanbul

          08:40 - Alparslan: Büyük Selçuklu

          11:45 - Enine Boyuna

          13:00 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

          14:25 - Gönül Dağı

          18:00 - Ana Haber

          19:00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Son 16 Maçları "İngiltere-Slovakya"

          21:00 - Kupa Saati

          22: 00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Son 16 Maçları "İspanya-Gürcistan"

          00:15 - Müfreze

          02:00 - Gönül Dağı

          04:35 - Alparslan: Büyük Selçuklu

        • 5

          TV 8 YAYIN AKIŞI

          07:00 - Tuzak

          08:00 - Türkiye'nin Doktorları

          09:00 - Gençlik Rüzgarı

          10:00 - MasterChef Türkiye

          13:30 - Komançi İstasyonu

          15:00 - Gazete Magazin Yaz

          20:00 - MasterChef Türkiye

          00:15 - Gazete Magazin Yaz

          03:30 - Gençlik Rüzgarı

        • 6

          SEN BENİM HER ŞEYİMSİN

          Çok küçük yaştayken öksüz kalan Sedat, babasının ona öğrettiği en önemli dersi, "korkunun gözünün içine bakmadığın sürece onu yenemezsin" mottosunu beynine kazır. Çıralı’da yenemediği korkuları ve babasından hatıra hayat tavsiyesi ile günübirlik ilişkiler ve işlerle hayatını geçirir. Ancak bir gün bu sakin hayatı bir anda değişiverir. Günü birlik ilişkilerinden biri olan Pınar, Sedat'ın kucağına bir bebek bırakıp aynı hızla ortadan kaybolur. İstanbul'a gelip Birol sayesinde iş bulan Sedat'ın hayatı artık kızının etrafında dönmektedir. Baba-kızın masal gibi geçen eğlenceli hayatları annenin tekrar ortaya çıkmasıyla bir kez daha kaos haline döner.

          NOW YAYIN AKIŞI

          08:30 - Çalar Saat Hafta Sonu

          10:00 - Ekonomi Arası

          10:05 - Şevkat Yerimdar

          13:00 - Yasak Elma

          16:15 - Hudutsuz Sevda

          19:00 - Now Ana Haber Hafta Sonu

          20:00 - Sen Benim Her Şeyimsin

          22:15 - Kirli Sepeti

          01:00 - Sen Benim Her Şeyimsin

          03:15 - Yasak Elma

          04:45 - Son Yaz

          06:00 - Fatih Ürek ile Gelin Görümce

        • 7

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 - Arka Sokaklar

          08:30 - Konuştukça

          09:45 - Magazin D Pazar

          12:45 - Evrim Akın ile Ev Gezmesi

          13:45 - Arda ile Omuz Omuza

          14:45 - Yalan

          18:30 - Kanal D Haber Hafta Sonu

          20:00 - Turnike

          22:45 - Çok Akustik

          00:45 - Kapımdaki Casus

          02:30 - Güneşin Kızları

          04:30 - 5N1K

          05:00 - Tatlı İntikam

        • 8

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 - Pulsar

          08:15 - Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

          09:00 - Hanım Köylü

          10:30 - Dolunay

          12:00 - Vahe ile Tatildeki Mutluluk

          14:15 - Yüksek Sosyete

          16:30 - Erkenci Kuş

          19:00 - Star Haber

          20:00 - Çok Güzel Hareketler 2

          23:15 - İstanbullu Gelin

          02:15 - Dolunay

          03:30 - Baba Ocağı

          04:30 - Türk Müziği

          05:30 - Erkenci Kuş

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