TV yayın akışı 25 Haziran Cumartesi günü araştırılıyor. Bugünkü TV yayın akışına göre; Şarkılar Bizi Söyler, Müzede Bir Gece, Senden Daha Güzel, Güldür Güldür Show, Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü, Survivor All Star ve birçok yapım yayınlanacak. İşte 25 Haziran TV yayın akışına göre Cumartesi bugünkü Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...