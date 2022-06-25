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Bugün TV'de ne var, hangi filmler ve diziler yayınlanacak? 25 Haziran Cumartesi ATV, TRT 1, Kanal D, Star TV, TV8, FOX TV, Show TV yayın akışı

TV Yayın akışı 25 Haziran 2022 Cumartesi: Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, FOX TV, TRT 1 yayın akışı

TV yayın akışı kanalların resmi siteleri üzerinden her gün paylaşılıyor. Hafta sonunu evde geçirecek vatandaşlarımız bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak olan dizi, film ve programları araştırıyor. İşte, 25 Haziran Show TV, TRT 1, TV8 Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

25.06.2022 - 17:11 | Güncelleme: ABONE OL

  • TV yayın akışı 25 Haziran Cumartesi günü araştırılıyor. Bugünkü TV yayın akışına göre; Şarkılar Bizi Söyler, Müzede Bir Gece, Senden Daha Güzel, Güldür Güldür Show, Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü, Survivor All Star ve birçok yapım yayınlanacak. İşte 25 Haziran TV yayın akışına göre Cumartesi bugünkü Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

  • SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin

    10:00 Cumartesi Sürprizi

    13:00 Bir Şansım Olsa

    14:30 Şef Kapımda

    16:30 Arabesk (yerli film)

    18:25 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show

    23:30 Kalpazan (Yabancı film)

    01:15 Kalpazan

    02:45 Şef Kapımda

  • KANAL D YAYIN AKIŞI

    08:30 Konuştukça

    09:45 Magazin D Cumartesi

    13:00 Arda'nın Mutfağı

    14:00 Seversin

    16:45 Gırgıriye

    18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

    20:00 Şarkılar Bizi Söyler

    00:15 Köpek Balığı İstilası 2

    02:00 Köpek Balığı İstilası 2

  • FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

    11:15 Ekonomi Arası

    11:20 Mehmet Özer İle Mutfakta

    12:15 Kamere Arkası

    13:00 Gizli Saklı

    16:00 Senden Daha Güzel

    19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü

    22:30 İlk Buluşma

  • ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 atv'de Hafta Sonu

    10:00 Oscar Çöllerde

    10:20 Gül Masalı

    13:10 Sevmek Zamanı

    16:00 İçimizdeki Ateş

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 İçimizdeki Ateş

    22:40 Sevmek Zamanı

    01:20 Gül Masalı

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