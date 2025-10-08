Habertürk
        ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusunun yanıtı, günün en çok merak edilenleri arasında yerini aldı. Bu akşam yayınlanacak diziler için 8 Ekim 2025 TV yayın akışı incelenmeye başlandı. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, NOW TV, TV8 gibi Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında hangi dizilerin yeni bölümleriyle ekrana geleceği belli oldu. Peki, bu akşam hangi diziler yayınlanacak? İşte 8 Ekim Çarşamba Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, NOW TV, TV8 yayın akışı listesi...

        Giriş: 08.10.2025 - 14:27 Güncelleme: 08.10.2025 - 14:27
          Bu akşam yayınlanacak diziler televizyon izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Özellikle prime time kuşağında yeni bölümleriyle yayınlanacak yapımlar, ekran başına geçmeyi planlayanlar tarafından merak konusu oldu. Kanalların 8 Ekim 2025 TV yayın akışı listesi paylaşıldı. Böylece bu akşam hangi dizilerin ekranlara geleceği netlik kazandı. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak? İşte 8 Ekim Çarşamba Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, NOW TV, TV8 yayın akışı…

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          09:00 Neler Oluyor Hayatta

          11:00 Yaprak Dökümü

          14:00 Gelinim Mutfakta

          16:45 Arka Sokaklar

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Eşref Rüya

          00:15 Arka Sokaklar

          02:30 Poyraz Karayel

          04:30 Baht Oyunu

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Aile

          08:15 Bu Sabah

          10:00 Veliaht

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Veliaht

          23:00 Bahar

          02:00 Kızılcık Şerbeti

          04:30 Veliaht

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İstanbullu Gelin

          09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

          16:15 Söz

          19:00 Star Haber

          20:00 Sahipsizler

          00:15 Çarpıntı

          02:30 Baba Ocağı

          04:00 Dürüye'nin Güğümleri

          05:30 Söz

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Gözleri Karadeniz

          16:00 Esra Erol’da

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Can Borcu

          00:20 Aşk ve Gözyaşı

          03:00 Kardeşlerim

          05:30 Bir Gece Masalı

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:43 İstiklal Marşı

          05:45 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          06:35 Kalk Gidelim

          09:25 Adını Sen Koy

          10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

          13:15 Seksenler

          14:20 Gönül Dağı

          17:45 Lingo Türkiye

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Gönül Dağı

          23:30 'te 3

          00:45 Cennetin Çocukları

          03:35 Seksenler

          04:30 Lingo Türkiye

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07:30 İlk Bakış

          08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

          10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

          12:30 Yasak Elma

          13:30 En Hamarat Benim

          16:15 Ben Leman

          19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

          20:00 Ben Leman

          22:45 Halef: Köklerin Çağrısı

          01:30 Kıskanmak

          04:00 İnadına Aşk

          0:45 Şahane Hayatım

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

          08:30 Oynat Bakalım

          09:30 Gel Konuşalım

          13:15 MasterChef Türkiye

          16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

          20:00 MasterChef Türkiye

          00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

          03:30 Gel Konuşalım

          8 EKİM 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
