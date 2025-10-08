Bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak? 8 Ekim 2025 Çarşamba TV yayın akışı
''Bugün televizyonda neler var?'' sorusunun yanıtı, günün en çok merak edilenleri arasında yerini aldı. Bu akşam yayınlanacak diziler için 8 Ekim 2025 TV yayın akışı incelenmeye başlandı. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, NOW TV, TV8 gibi Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında hangi dizilerin yeni bölümleriyle ekrana geleceği belli oldu. Peki, bu akşam hangi diziler yayınlanacak? İşte 8 Ekim Çarşamba Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, NOW TV, TV8 yayın akışı listesi...
- 1
Bu akşam yayınlanacak diziler televizyon izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Özellikle prime time kuşağında yeni bölümleriyle yayınlanacak yapımlar, ekran başına geçmeyi planlayanlar tarafından merak konusu oldu. Kanalların 8 Ekim 2025 TV yayın akışı listesi paylaşıldı. Böylece bu akşam hangi dizilerin ekranlara geleceği netlik kazandı. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak? İşte 8 Ekim Çarşamba Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, NOW TV, TV8 yayın akışı…
- 2
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
00:15 Arka Sokaklar
02:30 Poyraz Karayel
04:30 Baht Oyunu
- 3
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aile
08:15 Bu Sabah
10:00 Veliaht
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Veliaht
23:00 Bahar
02:00 Kızılcık Şerbeti
04:30 Veliaht
-
- 4
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
00:15 Çarpıntı
02:30 Baba Ocağı
04:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:30 Söz
- 5
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Gözleri Karadeniz
16:00 Esra Erol’da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Can Borcu
00:20 Aşk ve Gözyaşı
03:00 Kardeşlerim
05:30 Bir Gece Masalı
- 6
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:43 İstiklal Marşı
05:45 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:35 Kalk Gidelim
09:25 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:20 Gönül Dağı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Gönül Dağı
23:30 'te 3
00:45 Cennetin Çocukları
03:35 Seksenler
04:30 Lingo Türkiye
-
- 7
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Ben Leman
19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20:00 Ben Leman
22:45 Halef: Köklerin Çağrısı
01:30 Kıskanmak
04:00 İnadına Aşk
0:45 Şahane Hayatım
06:00 Karagül
- 8
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Gel Konuşalım
13:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
8 EKİM 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ
- 9