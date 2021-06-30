Korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle vatandaşlar, söz konusu yasakların ne zaman biteceğini merak ediyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

YASAK NE ZAMAN BİTİYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısının önemli gündem maddelerinden biri corona virüsü salgını oldu. Toplantıda bazı kısıtlamaların gevşetilmesi konusu görüşüldü.

* 1 Temmuz’da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz.

* Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00’e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok.

* Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.

* HES kodu uygulaması yaygınlaştırılarak sürdürülecektir. Konu ile ilgili ayrıntılar, İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle açıklanacaktır.

* Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. Vatandaşlarımdan, aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bu konuda bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum.

* Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NELER? CUMARTESİ VE PAZAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

1 Haziran itibariyle uygulanmaya başlanan kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00-­05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.