Sağlık Ocakları bugün açık mı? Günün ilk ışıklarıyla birlikte aile sağlığı merkezlerine muayene olacaklar veya ilaç yazdıracaklar bu sorunun cevabını merak edip araştırıyor. Hemen belirtelim ki bugün herhangi bir resmi tatil kararı alınmadığı için sağlık ocakları saat 17.00'ye kadar hizmet verecek.
Sağlık Ocağı Çalışma Saatleri Nedir?
Ülkemiz genelinde Sağlık Ocakları 08:00' ile 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir ancak her bireyin bağlı bulunduğu aile hekiminin çalışma saatleri farklı olabilir. Bu sebeple bağlı bulunduğunuz sağlık ocaklarından hekiminizin çalışma gün ve saatlerini sağlıklı bir şekilde öğrenebilirsiniz.
Corona Tedbirleri Çerçevesinde Sağlık Ocağı Çalışma Saatleri Nedir?
Sağlık Ocakları Corona tedbirleri kapsamında çalışma saatlerinde değişiklik yapmaksızın hizmete devam etmiş ancak hijyen olarak sıkı tedbirler almıştır.
Sağlık Ocağı Öğle Saati Açık mı?
Sağlık ocaklarında öğle tatili arası saat 12:00 ile 13:00 arasındadır ve bu saat aralığında sağlık ocaklarında hizmet verilmez.
Sağlık Ocağı Hafta Sonu Açık mı?
Sağlık ocakları hafta sonu yani Cumartesi ve Pazar günleri kapalı olduğundan dolayı hizmet vermezler.
Sağlık Ocağı Resmi Tatil Günleri Açık mı?
Sağlık Ocakları dini bayramlarda ve resmi tatil günlerinde kapalı olmasından dolayı hizmet vermezler. Yani sağlık ocakları yarın hizmet vermeyecekler...
Sağlık Ocağı İletişim Bilgileri
Şirket Unvanı: T.C. Sağlık Bakanlığına Bağlıdır
Sorumlu Kişi: T.C Sağlık Bakanlığı
Sağlık Ocağı Adresi: Her mahallenin bir sağlık ocağı olmasından dolayı adresleri farklıdır. Sağlık Bakanlığının İnternet sitesinden ya da Muhtarlıklarınızdan adres ve telefon bilgilerini öğrenebilirsiniz.
Sağlık Ocağı Telefonu: Her mahallede ki Sağlık Ocaklarının telefonu farklıdır.
İnternet Adresi: www.hsgm.saglik.gov.tr/tr/ailehekimligi
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!