Bugün okullar tatil mi? 26 Kasım Salı okullar tatil mi, kar tatili olan iller ve ilçeler belli oldu mu?
Bugün okullar tatil mi sorusu 26 Kasım Salı günü için yanıt arıyor. Türkiye'nin büyük bölümü kar yağışının etkisi altında. Yoğun yağış nedeniyle birçok ilde yollar kapandı ve Pazartesi günü için eğitim-öğretime ara verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 il için sarı, 11 il için ise turuncu kodlu uyarıda bulundu. MGM hava durumu tahminleri sonrası ''26 Kasım Salı okullar tatil mi, kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri, belli oldu mu?'' sorusu öğrenci ve velilerinin gündemindeki yerini aldı. Eğitime ara verilen iller ve ilçeler için gözler valilik duyurularına çevrilmiş durumda. İşte okullarda son durum…
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Bugün okullar tatil mi sorusu milyonlarca öğrenci ve velisi tarafından yanıt arıyor. Kara kış, tüm yurdu esir aldı. Yurdun büyük bölümünde kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu. Ulaşımda aksamalar yaşandı, birçok il ve ilçede eğitime 1 gün ara verildi. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hafta için uyarıda bulundu. MGM son dakika hava durumu raporu ile 13 il için sarı, 11 il için ise turuncu alarm verildi. Yurt genelinde soğuk havanın devam edeceği vurgulanırken okulların durumu hakkında valilik açıklamaları yakın takibe alındı. Peki, 26 Kasım Salı okullar tatil mi, kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? İşte, 26-29 Kasım hava durumu…
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26 KASIM SALI BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Yoğun kar yağışı nedeniyle pazartesi günü Türkiye genelinde birçok şehirde eğitime bir gün ara verildi. Bazı kentlerde kamu kurumlarında görevli engelli, hamile, kronik hastalığı bulunanlarla çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden annelerin de idari izinli sayılması kararlaştırıldı.
Yurtta yoğun kar yağışı birçok ili etkisi altına aldı. Samsun, Karaman, Aksaray, Erzurum, Tokat, Sinop, Amasya, Giresun, Bayburt, Sivas, Adana, Ordu, Gümüşhane, Kastamonu, Karabük, Kayseri, Nevşehir, Bolu, Malatya, Yozgat ve Artvin'de okullar bir gün tatil edildi.
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ERZİNCAN'DA EĞİTİM ÖĞRETİME 1 GÜN DAHA ARA VERİLDİ
Erzincan'da yoğun kar nedeniyle il genelindeki tüm okullarda 26 Kasım Salı günü de eğitim-öğretime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun karın etkili olduğu belirtildi. Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği kaydedilen açıklamada, "İlimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 26 Kasım Salı günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
KARABÜK
Karabük’te 2 gündür etkili olan kar nedeniyle Eflani ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi. Karabük merkez ile diğer ilçelerde ise taşımalı eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Karabük Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde devam eden kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle, Eflani ilçesinin tamamında, Karabük İl merkezi ve diğer ilçelerde ise 26 Kasım Salı günü sadece taşımalı eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir” denildi.
ORDU VE GÜMÜŞHANE
Ordu ve Gümüşhane'nin bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Yoğun kar yağışının etkili olduğu Ordu'nun Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullar ile Fatsa ilçesinde ise Aslancami, Geyikceli, Hatipli, Ilıca, İslamdağ ile Demirci mahallelerindeki, Ünye ilçesinde ise Pelitliyatak, Yenikent, Yeşilkent, Fatih,Tekkiraz, Erenyurt mahallelerindeki okullarda eğitime ara verildi.
Bu bölgelerde engelli ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi. Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada ise meteorolojik tahminlere göre kent merkezi ile ilçelerde olumsuz hava koşullarının devam edeceği belirtildi. Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kelkit, Köse ve Şiran ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında, merkez, Torul ve Kürtün ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.
MALATYA
Malatya Valiliği, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Battalgazi, Yeşilyurt ve Kale ilçelerinde tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime devam edeceği belirtilirken, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Akçadağ, Yazıhan, Hekimhan, Pütürge, Doğanyol ve Kuluncak ilçelerinde ise eğitim ve öğretime 26 Kasım 2024 Salı günü bir gün süreyle ara verileceği açıklandı.
Ayrıca, eğitime ara verilen ilçelerdeki kamu kurumlarında görev yapan hamile personel, engelli personel, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlıkları bulunan personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.
AKSARAY
Aksaray'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi. Aksaray Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte aşırı buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretime 26 Kasım Salı günü ara verildiği ifade edildi.
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KAYSERİ VE NEVŞEHİR
Kayseri ve Nevşehir'de kar yağışı sebebiyle eğitime ara verildi. Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, hava durumu verilerine göre halen devam etmekte olan kar yağışının salı günü gece saatlerinden itibaren kuzey ve batı ilçelerinde etkisini artırarak devam ettireceğinin beklendiği bildirildi. Hava koşuları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla eğitime 1 gün ara verildiği duyurulan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelinde resmi-özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, meslek eğim kursları, özel eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri valiliğimiz kararıyla daha önceki eğitime ara verme kararına ilave olarak 26 Kasım salı günü de bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir."
Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, bu gece saatlerinden başlayıp gün boyu devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ile birlikte oluşabilecek tipi, buzlanma, don olayı ve sis tehlikesi nedeniyle eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi bildirildi.
BOLU
Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Bolu Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan kar yağışı ve buzlanma sebebiyle il merkezi ve ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm kurumlarımızda 26 Kasım Salı günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel aynı gün idari izinli sayılacaktır.
YOZGAT
Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi. Yozgat Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kent genelinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı beklendiğinden ve sokak aralarında devam eden buzlanma sebebiyle eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlimiz merkez ve ilçelerindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, Kur'an kurslarında, 26 Kasım Salı günü eğitime ara verilmiştir. Hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır."
GİRESUN
Giresun'da kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Dereli ve Doğankent ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, Giresun merkez ile Espiye ve Görele ilçelerinde de köy okullarında eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.
KARAMAN
Karaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte eğitim öğretime, tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri dahil 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağı kaydedildi.
ERZURUM
Erzurum'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İlimizde görülen olumsuz hava koşulları ve buzlanma sebebiyle 26 Kasım Salı günü Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerine bağlı ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu personeli de 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır."
SİNOP
Sinop'ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kentteki olumsuz hava koşullarının bugün de etkisini sürdüreceği belirtildi.
Sağanak, kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak il genelinde taşımalı eğitime ara verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlimiz genelinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak kentimiz genelinde tüm resmi ve özel okullarda ve özel eğitim kurumlarında 26 Kasım 2024 Salı günü taşımalı eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir."
TOKAT
Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde taşımalı eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, bölgede kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği belirtildi. Açıklamada, öğrencilerin sorun yaşamaması için il genelinde taşımalı eğitimin yapılmayacağı duyuruldu.
SAMSUN
Samsun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildiği duyuruldu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçelerde kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu bildirildi.
Ladik, Havza, Ayvacık, Asarcık ve Vezirköprü ilçelerindeki tüm okullarda eğitime 26 Kasım 2024 Salı günü ara verildiği belirtilen açıklamada, 19 Mayıs, Alaçam, Tekkeköy ve Atakum'da ikişer okul, Canik'te 10 okul, Çarşamba ile Kavak'ta dörder okul, Salıpazarı'nda 3 okul, Terme'de 1 okulda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği, bu ilçelerde ve Bafra'da bazı kırsal kesimlerdeki okullara taşıma yoluyla gelen öğrencilerin ise 1 gün izinli sayılacağı kaydedildi.
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METEOROLOJİ'DEN 24 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI!
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 13 il için sarı kodlu, 11 il için turuncu kodlu uyarı yayınlandı. Karadeniz'in kıyı kesimleri sağanak yağmurlu, iç kesimleri ile İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri ise kar yağışlı olacak. Sinop ve Giresun çevrelerinde kuvvetli sağanak; Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak'ta yoğun kar bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kütahya ve Siirt çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklenen yağışların, Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yurdun iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Genellikle kuzeyli yönlerden, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile zamanla Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Akdeniz ve Orta Karadeniz'de kuzeyli yönlerden, zamanla Samsun ve Ordu çevrelerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak 40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Akdeniz ve Orta Karadeniz'de kuzeyli yönlerden, zamanla Samsun ve Ordu çevrelerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak 40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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26 KASIM SALI HAVA DURUMU HARİTASI
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27 KASIM ÇARŞAMBA HAVA DURUMU HARİTASI
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28 KASIM PERŞEMBE HAVA DURUMU HARİTASI
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29 KASIM CUMA HAVA DURUMU HARİTASI
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