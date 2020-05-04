Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri de iftar menüleri... Orucunuzu lezzetli bir iftar menüsüyle açmak istiyorsanız sizlere bir çorba, bir ana yemek ve bir tatlı tarifi hazırladık! İşte "Bugün ne pişirsem?" sorusuna yanıt arayanlar için özenle hazırlanmış iftar menüleri...
İFTAR MENÜSÜ İÇİN ÇORBA TARİFİ
MERCİMEK ÇORBASI İÇİN MALZEMELER
1 su bardağı kırmızı mercimek
1 adet soğan (Soyup 4’e bölün)
1 adet havuç (Soyup iri parçalara bölün)
6 su bardağı su
Yarım tatlı kaşığı tuz
ÜZERİ İÇİN
Bir yemek kaşığı nane
Bir parça tereyağı ve bir tatlı kaşığı kırmızı biber
MERCİMEK ÇORBASI NASIL YAPILIR?
Kırmızı mercimeği süzgeçte iyice yıkayın. Orta boy tencereye yıkanmış mercimeği, doğranmış soğan ve havucu ekleyin. Bir tutam tuz ve baharatları ekleyin. Son olarak da suyunu koyup pişmeye bırakın. Mercimeklerin posasının çıktığını ve sebzelerin piştiğini anladığınız an ocağın altını kapatın. Çorbanızı blender'dan geçirin. Burada damak tadınız devreye girmeli. Eğer pürüzsüz bir çorba istiyorsanız iyice mercimeklerin eridiğinden emin olun. Köpüklenme yaparsa üzerindeki köpüğü kepçe yardımı ile alıp çöpe atın. Çorbanızı servis ederken nane ya da yağda kavrulmuş kırmızı biber sosu kullanabilirsiniz. Afiyet olsun...
İFTAR MENÜSÜ İÇİN ANA YEMEK TARİFİ
KIYMALI LAHANA SARMASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER
Bir adet lahana
300 gram kıyma
1 adet kuru soğan
1 su bardağı pirinç
Yarım demet maydanoz
1 yemek kaşığı kuru nane
Sıvı yağ
Tuz
Pul biber
SALÇA SOSU İÇİN
1 yemek kaşığı salça
1 yemek kaşığı sıvı yağ
2 su bardağı su
1 çay kaşığı tuz
KIYMALI LAHANA SARMASI NASIL YAPILIR?
Lahana sarmasına iç harcı hazırlayarak başlayabilirsiniz. Soğanı soyup ince ince kıyın. Pirinci ve maydanozu yıkayın. İç harcı hazırlamak için kıyma, soğan, maydanoz ve baharatları karıştırın. Lahananın sert kısmı olan kafa kökünü kesin tencereye bütün olarak alıp su ekleyin haşlayın. Haşlanan lahanayı parçalara bölüp sert damar kısımlarını kesin. Bu köklü kısımları sarmayı yapacağınız tencerenin dibine serin. Ardından eşit parçalara böldüğünüz lahanayı bir şeker kaşığı iç malzeme koyarak sarın ve tencereye dizin. Tüm iç malzeme bitene kadar bu işleme devam edin. Ardından 1 yemek kaşığı salçayı 2 su bardağı suda eritin, tuz ve sıvıyağ ekleyerek sarmaların üzerine dökün. Lahana sarmanızın pişerken dağılmaması için üzerine küçük bir tabak kapatıp ocağa alın. Yaklaşık 30-40 dakika pişecek. Pişme aşamasında tadına bakmanızı öneririz. Piştikten sonra 15 dakika dinlendirip servis edilebilir. Afiyet olsun.
İFTAR MENÜSÜ İÇİN TATLI TARİFİ
VANİLYALI DONDURMA TARİFİ İÇİN MALZEMELER
5 su bardağı süt
1 yemek kaşığı toz salep
1,5 su bardağı toz şeker
1 adet çubuk vanilya
2 adet damla sakızı
EVDE DONDURMA NASIL YAPILIR ?
Vanilya, salep ve toz şekeri karıştırıp dinlenmiş bir bardak sütünüzü ekleyin. Kalan sütü kaynatacaksınız. Kaynayan süte toz şeker ekleyin. Ardından ilk yaptığınız karışımı yavaş yavaş ekleyin. Süt kısık ateşte 30-35 dakika karıştırılarak pişirilir.
Ocaktan alınan süt 5 dakika arayla sürekli karıştırılır ve damla sakızı eklenir. Süt ılıyınca ağzı kapatılır ve buzluğa atılır. Dondurucudaki dondurma 1-2 saatlik arayla çıkartılıp çırpılır. Katılaştıktan sonra bir tahta kaşıkla döverek karıştırmaya devam edilir. Dondurmanız tam formunu aldığında ister tatlı üzerinde isterseniz de tek başına servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...
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