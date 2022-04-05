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Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Ramazan Ayı'nın 4. günü için iftar menüsü önerileri! (5 Nisan 2022)

Ramazan Ayı'nın 4. günü için iftar menüsü önerileri!

İftar menüsü önerileri Ramazan Ayının başlamasıyla en çok araştırılan konulardan biri haline geldi. Her gün yemek yapmanın en zor taraflarından biri de "Bugün ne pişirsem?" Sorusuna yanıt aramak. İftara ne yemek yapacağına karar vereyen vatandaşlarımız için 5 Nisan Salı Ramazan'ın 4. günü iftar menüsü örnekleri...

05.04.2022 - 12:36 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri de iftar menüsü örnekleri. Orucunuzu lezzetli bir iftar menüsüyle açmak istiyorsanız sizlere bir çorba, bir ana yemek ve bir tatlı tarifi hazırladık! İşte 5 Nisan Salı Ramazan ayının 4. günü iftar menüsü...

  • İFTAR MENÜSÜ 5 NİSAN 2022

    BULGUR ÇORBASI İÇİN MALZEMELER

    3 yemek kaşığı pilavlık bulgur

    1 adet soğan

    1 adet büyük boy domates

    1'er yemek kaşığı domates ve biber salçası

    2 adet sivri biber

    3-4 dal maydanoz

    1 yemek kaşığı un

    1.5 su bardağı et veya tavuk suyu

    Göz kararı tuz ve karabiber

    Zeytinyağı

    BULGUR ÇORBASI NASIL YAPILIR?

    Tencerede zeytinyağında soğanı kavurun. İçine bulguru ilave edip kavurmaya devam edin. Çekirdekleri temizlenmiş, ince doğranmış sivri biberleri içerisine ekleyin. Un, salça, et suyu, biraz soğuk su, karabiber ve tuz ilave edip iyice karıştırın. Domatesler küp küp doğrayıp tencereye ekleyin. 1-2 taşım kaynatın. Üzerine birkaç dal maydanoz serperek sıcak sıcak servis edin. Bulgur çorbanız hazır! 

  • İFTAR MENÜSÜ İÇİN ANA YEMEK TARİFİ

    TÜRLÜ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

    3 orta boy patlıcan

    2 domates

    2 Kabak

    1 soğan

    2 patates

    6 tane taze fasulye

    2 yeşil biber

    1 yemek kaşığı salça

    Yarım çay bardağı zeytinyağı

    Tuz

    Kırmızı biber

    Karabiber

    TÜRLÜ NASIL YAPILIR?

    Sebzeleri yıkayın ve küp şeklinde doğrayarak pişirmeye hazırlayın Bir tencerede zeytinyağında soğanı kavurun. Salça ekleyerek karıştırmaya devam edin. Kavrulan soğanın üzerine malzemeleri yerleştirin. En üste soyulmuş ve doğranmış domatesi koyun. Biraz sıcak su ilave ederek suyunu salana kadar pişmeye bırakın. Kaynayınca tuzu ve baharatları ilave edip biraz karıştırın.

    Sebzeler pişince türlüyü ateşten alın.

  • HAVUÇ SALATASI İÇİN MALZEMELER

    4 adet rendelenmiş havuç

    4 yemek kaşığı ceviz içi

    4 yemek kaşığı süzme yoğurt

    Yarım demet dereotu

    3 yemek kaşığı zeytinyağı

    1 diş sarımsak

    1 adet limon suyu

    1 çay kaşığı tuz

    HAVUÇ SALATASI YAPILIŞI

    Rendelediğiniz havuçları, bir kâsede limon suyu ve tuz ile birlikte iyice harmanlayın.

    Ayrı bir kâsede yoğurt, ezilmiş sarımsak ve kıyılmış dereotunu karıştırın.

    Porsiyonluk veya servis salata tabağına havuç ve cevizli salatayı yerleştirin.

    Havucun üzerine sarımsaklı, dereotlu yoğurdu ekleyin.

    Üzerine de dereotu ve iri parçalara ayırdığınız ceviz serpiştirerek servis edin.

  • İFTAR MENÜSÜ İÇİN TATLI TARİFİ

    MUHALLEBİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

    5 su bardağı süt

    3/4 su bardağı toz şeker

    3 yemek kaşığı buğday nişastası

    1/2 çay kaşığı vanilya özütü

    1/2 su bardağı un

    MUHALLEBİ NASIL YAPILIR?

    Bir tencereye 4 su bardağı soğuk süt koyun. Unu ve toz şekeri ilave edip karıştırdıktan sonra tencereyi ocağa alın. Karışımı aralarda karıştırarak kaynamaya bırakın. Buğday nişastasını 1 su bardağı soğuk sütle hızlıca karıştırıp çırpın. Bu nişastalı sütü, azar azar ocakta kaynamakta olan karışımın içine katın. Kıvam alana kadar kısık ateşte karıştırarak pişirdiğiniz muhallebiyi servis kâselerine paylaştırın. Oda ısısında beklettikten sonra buzdolabında soğutun. Muhallebinizi tarçınla süsleyip sunabilirsiniz.

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