Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri de iftar menüsü örnekleri. Orucunuzu lezzetli bir iftar menüsüyle açmak istiyorsanız sizlere bir çorba, bir ana yemek ve bir tatlı tarifi hazırladık! İşte 5 Nisan Salı Ramazan ayının 4. günü iftar menüsü...