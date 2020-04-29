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Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri de iftar menüleri... Orucunuzu lezzetli bir iftar menüsüyle açmak istiyorsanız sizlere bir çorba, bir ana yemek ve bir tatlı tarifi hazırladık! İşte "Bugün ne pişirsem?" sorusuna yanıt arayanlar için özenle hazırlanmış iftar menüleri...

İFTAR MENÜSÜ İÇİN ÇORBA TARİFİ

UNSUZ SEBZE ÇORBASI

1 adet kırmızı biber

1 adet sivri biber

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı zerdeçal

6 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı bulgur

1 demet semizotu

1 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

Pul biber

UNSUZ SEBZE ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Zerdeçal, zeytinyağı ve biberleri ekleyin kaynar suyu dökün, kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladığı anda bulgurları ilave edin. Baharatları ekleyin. Ardından semiz otunu ekleyin. Semizotunun pişmesine yakın rendelenmiş sarımsağı ekleyerek çorbayı karıştırın. Çorba kaynamaya başlayınca ocağın altını kapayın. Hafif ve sağlıklı unsuz sebze çorbanız hazır! Afiyet olsun...

İFTAR MENÜSÜ İÇİN ANA YEMEK TARİFİ

HÜNKAR BEĞENDİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Etli kısım için;

Yarım kilo dana eti ya da kuzu eti

2 adet kuru soğan

3 adet domates

1 baş sarımsak

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı salça

2 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

Beğendi sosu için;

3 adet patlıcan

1 su bardağı kaşar peynir rendesi

1 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı tuz ve karabiber

HÜNKAR BEĞENDİ NASIL YAPILIR?

Zeytinyağını geniş bir tavaya alın soğanı ve sarımsakları ekleyerek pişirin. Ardından kuşbaşı doğranmış etinizi koyun. Suyunu salıp çekecek. Sonra salça,domates ve baharatları ekleyip etler pişene dek ocakta tutun. Bu sırada beğendiyi yapmaya başlayabilirsiniz. Patlıcanları güzelce yıkayıp ocakta közleyin. Patlıcanları közleme işlemini fırında ya da mangalda da yapabilirsiniz. Yumuşayıp içi pişen patlıcanları soyun. Beğendi için ocağa tereyağını eritip unu kokusu çıkana kadar kavurun. Ardından sütü ekleyip krema kıvamına gelene dek pişirin. Soyup doğradığınız patlıcanları da ekleyip karıştırmaya devam edin. Tuz ve karabiberi ilave edin. Son olarak da rendelenmiş kaşar peyniri ekleyip ocaktan alın. Beğendiyi bir tabağa genişçe koyun üzerine de pişen etten orta kısımda olacak şekilde koyun ve servis edin. Afiyet olsun.

İFTAR MENÜSÜ İÇİN TATLI TARİFİ

KADAYIF TARİFİ İÇİN MALZEMELER

500 gr tel kadayıf

150 gr tereyağı

2 su bardağı iri kıyılmış ceviz

Şerbeti için

4 su bardağı şeker

4,5 su bardağı su

Çeyrek limon

KADAYIF NASIL YAPILIR?

Kadayıfları tel tel ayırarak başlayabilirsiniz. İnce ince açın tüm kadayıf tellerini. Tepsinizi yağlayıp kadayıfı serin. Bir kat kadayıf bir kat ceviz atacağız. Ancak önce cevizleri diri kalacak şekilde havanda dövelim ya da rondoda çekin. Ancak cevizler yerken ağza gelsin diye incecik çekmeyin. Cevizleri çektikten sonra bir kat ceviz bir kat kadayıf koyun. Son katı kadayıfla kapladıktan sonra küçük bir tepsi yardımı ile üzerinden bastırmanızı öneririz. Zaten ev yapımı kadayıf pişerken kabarır ve puf bir görüntüsü olur. Bu sıkılaştırma yöntemi denge sağlar. Bastırdıktan sonra üzerine tereyağını kızdırıp olabildiğince eşit olarak dökün. 200 derecede ısıttığımız fırında altı üstü kızarana kadar pişirin. Kadayıf pişerken şerbeti yapabilirsiniz. Şeker, su ve limonu bir tencerede kaynatın. Kaynadıktan sonra soğumaya bırakın. Kadayıf pişene kadar şerbeti soğuyacaktır. Tatlınızı şerbetleyip dilimleyin ve servis edin. Afiyet olsun...