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Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri de iftar menüleri... Orucunuzu lezzetli bir iftar menüsüyle açmak istiyorsanız sizlere bir çorba, bir ana yemek ve bir tatlı tarifi hazırladık! İşte "Bugün ne pişirsem?" sorusuna yanıt arayanlar için özenle hazırlanmış iftar menüleri...

İFTAR MENÜSÜ İÇİN ÇORBA TARİFİ

MANTAR ÇORBASI MALZEMELER

1 kilo mantar

2 yemek kaşığı tereyağı

5 kaşık un

3 su bardağı süt

1 tutam dereotu

Tuz

Su

MANTAR ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Tencerenin dibine tereyağı koyun Eriyince un ekleyip kavurun. Unun rengi kahverengiye dönünce çok küçük doğranan mantarları tencereye bırakın. Soğuk suyu ve sütü ekleyin. Bu aşamada kaynayana kadar hep karıştırılması önemlidir. Ardından tuzu atın. Bir iki taşım kaynayınca tencereyi ocaktan alın. Üzerine serptiğiniz bir tutam dereotu ile servis edin.

İFTAR MENÜSÜ İÇİN ANA YEMEK TARİFİ

LAHMACUN HAMURU İÇİN MALZEMELER

2 su bardağı tam buğday unu

3 su bardağı normal un

1 tatlı kaşığı instant maya

1 çay bardağı süt

1 çay kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı kadar ılık su

LAHMACUNUN İÇİ İÇİN MALZEMELER

350 gram kıyma

2 tane orta büyüklükte domates

2 tane orta büyüklükte soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

Maydanoz

Karabiber

Tuz

Kimyon

Pul biber

EV YAPIMI LAHMACUNUN HAMURUNUN HAZIRLANIŞI

Toz şeker ve tuzu bir yoğurma kabına koyup instant mayayı ekleyin ve bir iki dakika bekleyin. Kıvama gelene kadar üzerine tam buğday ve normal beyaz un ekleyin. Hamur kıvama geldikten sonra hamurun üzerini sarın. Hamurunuz hazır olduktan sonra avuç içi boyutunda parçalar koparın ve kenara alın.

LAHMACUNUN İÇİNİN HAZIRLANIŞI

Soğanları birkaç parçaya bölün ve robottan geçirin. Domateslerin kabuklarını soyun ve onları da robottan geçirin. Robottan geçirdiğiniz bu karışımı bir kaba alın. Maydanozu ince ince kıyın ve kaba ekleyin. Domates ve biber salçalarını kaba ekleyin.

Kaba son olarak baharatlarınızı ekleyin ve iyice karıştırın. Düz bir zemine biraz un serpin ve hazırladığınız hamur parçalarını bir merdane yardımı ile açın. Bir köşede hazırladığınız lahmacun içini hamurun iç kısımlarına nazikçe yayın.

Fırınınızı önceden 230 dereceye ayarlayın ve ısıtın. Lahmacunlarınızı bir yağlı kâğıdın üzerine yerleştirin ve tepsinizi önceden ısıttığınız fırının içine koyun. Ortalama olarak 10 dakika sonra lahmacununuz hazır demektir. Lahmacununuz hazır olunca diğer lahmacunu fırına atın. Afiyet olsun...

İFTAR MENÜSÜ İÇİN TATLI TARİFİ

GÜLLAÇ İÇİN MALZEMELER

10 yaprak güllaç

1,5 litre süt

2 su bardağı şeker

Çekilmiş ceviz

2 yemek kaşığı gül suyu

ÜZERİ İÇİN

File Fıstık

Ceviz

Nar Tanesi

GÜLLAÇ NASIL YAPILIR?

Süt ve şekeri tencerede ısıtın. Şekerler tamamen eriyene kadar pişirme işlemene devam edin. Ardından oda sıcaklığında ılımaya bırakın. Süt çok kaynar olursa tatlınız hamur olabilir.

Parlak kısmı üste gelecek şekilde güllaç yapraklarını dizin. Her kata ıslanacak şekilde sütlü karışımdan dökün. Kata geldiğinizde arasına ceviz serpiştirin. Ardından diğer 5 yaprak için aynı sütle ıslatma yöntemini kullanın.

Kalan sütten 1 bardağı ayırın. İçerisine gül suyunu döküp karıştırdıktan sonra güllacın üzerinde gezdirin. 2-3 saat buzdolabında dinlendikten sonra arzunuza göre süsleyip servis edebilirsiniz.