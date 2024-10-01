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        Haberler Bilgi Yaşam Bugün ne günü? 2 Ekim'de kutlanan özel günler ve önemi: 2 Ekim'de hangi günler kutlanır?

        2 Ekim ne günü? İşte 2 Ekim'de kutlanan özel günler ve önemi

        2 Ekim, küresel düzeyde barış, insan hakları ve sürdürülebilir yaşam tarzlarının önemini vurgulayan özel günlerin kutlandığı anlamlı bir tarihtir. Bu gün, toplumsal farkındalık yaratarak bireylerin ve toplumların daha bilinçli, sorumlu ve çevreye duyarlı hareket etmeleri için bir fırsat sunar. 2 Ekim'de anılan özel günler, insanların hem kendi yaşamlarında hem de toplumsal düzeyde pozitif değişim yaratmalarına ilham vermeyi amaçlar. İşte bu tarihte kutlanan ve dünya genelinde yankı bulan bazı önemli günler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2024 - 21:57 Güncelleme: 02.10.2024 - 00:16
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        • 1

          Ekim ayının ikinci günü, farklı alanlarda kutlanan özel günlere ev sahipliği yapıyor. Dünya genelinde farkındalık yaratmak amacıyla belirlenen bu günler, çeşitli sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi topluyor ve düzenlenen etkinliklerle büyük kitlelere ulaşıyor. Peki, 2 Ekim ne günü? İşte 2 Ekim'e dair merak edilen bilgiler...

        • 2

          ULUSLARARASI ŞİDDETSİZLİK GÜNÜ

          Şiddet içermeden sosyal adalet arayışını ifade eden Satyagraha eyleminin öncüsü Gandi, ölümünün ardından tüm dünyada bireysel özgürlük ve vatandaşlık hakları savunucularına ilham kaynağı oldu.

        • 3

          Bu kapsamda Gandi'nin doğum günü 2 Ekim, Hindistan'da her yıl "Gandi Jayanti" ismi altında kutlanan ulusal bir bayrama dönüştü ve bu tarih Haziran 2007'de Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Dünya Şiddete Hayır Günü ilan edildi.

        • 4

          MAHATMA GANDHİ’NİN DOĞUM GÜNÜ

          2 Ekim, Mahatma Gandhi’nin doğum günü olarak da kutlanır. Hindistan’ın bağımsızlık mücadelesine barışçıl yöntemlerle öncülük eden Gandhi, dünya çapında şiddetsiz direnişin sembolü haline gelmiştir. Onun öğretileri, sadece Hindistan’da değil, tüm dünyada insan hakları, özgürlük ve eşitlik mücadelesi veren birçok lider ve harekete ilham olmuştur. Bu gün, Gandhi’nin anısını onurlandırmak ve onun barışçıl direniş ilkelerini hatırlamak için bir fırsattır.

        • 5

          DÜNYA HABİTAT GÜNÜ

          Her yıl Ekim ayının ilk Pazartesi günü kutlanan Dünya Habitat Günü, genellikle 2 Ekim’e denk gelir. Bu özel gün, insanların yaşam alanları ve sürdürülebilir şehirler üzerine düşünmesini teşvik eder.

        • 6

          İnsanların güvenli, sağlıklı ve sürdürülebilir yaşam alanlarına erişim hakkını vurgulayan Dünya Habitat Günü, şehirleşme ve çevresel sürdürülebilirlik konularında farkındalık yaratmayı amaçlar.

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