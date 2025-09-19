Yeni bir gününün gelişiyle birlikte, bugün ne günü, sorusu gündemdeki yerini aldı. Bilindiği gibi bazı özel günler dünyanın farklı noktalarında çeşitli kutlamalara sahne olurken, bazı günler ise bir konuya farkındalık yaratmak adına çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Peki, "Bugün ne günü, 19 Eylül ne günü? İşte detaylar...