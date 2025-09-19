19 Eylül ne günü? 19 Eylül Gaziler Günü anlam ve önemi
19 Eylül ülkemiz ve dünya tarihi açısından önemli olayların yaşandığı bir gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Gazilik ve Mareşallik unvanının verildiği 19 Eylül günü, Gaziler Günü olarak kutlanmaktadır. Türkiye genelinde törenlerle kutlanacak bu anlamlı gün, ülkemizin bağımsızlığı ve birliği adına en önemli günler arasında yer almaktadır. İşte 19 Eylül Gaziler Günü anlam ve önemi...
Peki, "Bugün ne günü, 19 Eylül ne günü? İşte detaylar...
19 EYLÜL NE GÜNÜ?
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, 19 Eylül 1921'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Gazilik ve Mareşallik unvanının verildiği günün yıldönümü olan Gaziler Günü, 102 yıldır kutlanıyor.
19 EYLÜL TARİHİNDE YAŞANAN ÖNEMLİ OLAYLAR
1356 - Yüz Yıl Savaşı sırasında İngiltere ile Fransa arasında Poitiers Muharebesi gerçekleşti.
1575 - Padişah III. Murat'ın görevlendirdiği Müneccimbaşı Takiyüddin Efendi'nin öncülüğünde kurulan İstanbul Rasathanesi açıldı. Rasathane, devrin Şeyhülislamı tarafından 1580'de yıktırıldı. Araştırmacılar, rasathanenin Galatasaray Lisesi civarında kurulduğunu tahmin ediyorlar.
1863 - Amerikan İç Savaşı sırasında Chickamauga Muharebesi başladı.
1893 - Yeni Zelanda Kolonisi, kadınlara oy hakkı tanıyan ilk ulus oldu. Bu atılımın öncüsü, 1866'da "Kadın Hareketi"ni başlatan Kate Sheppard idi.
1921 - TBMM, Mustafa Kemal Paşa'ya, "Mareşal" rütbesi ile "Gazi" unvanı verdi.
1935 - Almanya'da, Yahudilerin kamu sektöründe çalışması yasaklandı.
1941 - II. Dünya Savaşı'nda Alman Kuvvetleri, Kiev'i işgal etti.
1944 - Finlandiya ile Sovyetler Birliği ateşkes imzaladı.
1951 - Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), Türkiye ve Yunanistan'a örgüte katılma çağrısı yaptı.
1955 - Arjantin Cumhurbaşkanı Juan Peron, askerî darbeyle devrildi ve Paraguay'a sürüldü.
1976 - THY'nin İstanbul-Antalya seferi ile 452 sefer sayılı uçuşunu gerçekleştiren "Antalya" adlı uçağı, Isparta yakınlarında "alçalma hatası" nedeniyle Toros Dağları'na çarptı: 8'i personel 154 kişi öldü.
1979 - TMMOB tarafından, 54 ilde 736 iş yerinde 100 binden fazla mühendis ve mimarın katılımıyla gerçekleştirilen büyük bir iş bırakma eylemi gerçekleştirildi.
1982 - İsveç'te seçimleri Sosyal Demokratlar kazandı; Olof Palme Başbakan oldu.
1983 - Saint Kitts ve Nevis bağımsızlığını ilan etti.
1985 - Meksika'nın başkenti Meksiko'da meydana gelen 8,1 büyüklüğündeki depremde, 10000 ila 40000 kişi öldü.
1987 - 10. Akdeniz Oyunları'nda, Türk Serbest Güreş Millî Takımı, 6 altın ve 1 gümüş madalya ile takım halinde şampiyon oldu.
1991 - MÖ 3300'lerden kalma iyi korunmuş doğal mumya Ötzi, Alplerde iki Alman turist tarafından keşfedildi.
2002 - Tel Aviv'de bir otobüse düzenlenen intihar saldırısında 5 kişi öldü. Saldırının ardından İsrail tankları, yeniden Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat'ın Ramallah'taki Karargah'ına girdi.
