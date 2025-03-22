Bugün metrolar açık mı kapalı mı? 22 Mart Cumartesi Çağlayan, Emniyet Fatih ve Taksim metrosu çalışıyor mu?
İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla kentteki bazı metro istasyonları ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı. Öte yandan 19-23 Mart tarihleri arasında her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasına izin verilmeyeceği duyuruldu. Bugün metro kullanmak isteyen kişiler ise bu noktada İstanbul'da metroların son durumunu araştırmaya başladı. Çağlayan, Taksim ve Emniyet-Fatih duraklarının açık olup olmadığı sorgulanıyor. Peki, bugün metrolar açık mı kapalı mı? Emniyet Fatih ve Taksim metrosu çalışıyor mu, açıldı mı? İşte, 22 Mart 2025 Kapalı metro istasyonları…
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Bugün metrolar kapalı mı, hangi metro durakları kapalı soruları gündemde. İstanbul Valiliği tarafından alınan karara göre, kentteki bazı metro istasyonları geçiçi olarak işletmeye kapatıldı. İstanbul'da salı günü başlayan eylem yasağı ise 23 Mart'a kadar devam edecek. Kapatılan durakların yeniden ne zaman hizmete açılacağı 22 Mart Cumartesi günü metroyu kullanmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Peki, Çağlayan, Emniyet Fatih ve Taksim metrosu çalışıyor mu, açıldı mı? İşte, 22 Mart 2025 Kapalı metro durakları…
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BUGÜN METROLAR KAPALI MI, HANGİ METRO İSTASYONLARI KAPALI?
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nın Emniyet-Fatih istasyonu, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ve Taksim-Kabataş Füniküler Hattı kapatıldı.
Bu hatlar, Taksim ve Emniyet-Fatih istasyonlarında durmaksızın seferlerini sürdürecek.
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ÇAĞLAYAN İSTASYONU DA KAPATILDI
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı Çağlayan istasyonu geçici süreyle işletmeye kapatıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 17.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı Çağlayan istasyonu işletmeye kapatılmıştır.
Araçlar Çağlayan istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.''
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22 MART 2025 KAPALI METRO DURAKLARI
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün ikinci bir duyuruya kadar;
- M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattımızın Emniyet-Fatih istasyonu ve
- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ile
- F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılmıştır.
Araçlarımız Taksim ve Emniyet-Fatih istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.'' ifadelerine yer verildi.
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METROLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Valilik tarafından alınan karara göre, Taksim ve Emniyet-Fatih istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacak.
Metro seferlerinin ne zaman normale döneceği ile ilgili yetkililerden açıklama gelmesi durumunda haberimiz güncellenecektir.
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