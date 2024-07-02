Bugün oynanacak maçlar? 2 Temmuz Salı EURO 2024 maç takvimi
Almanya'da düzenlenen 17. Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turu heyecanı devam ediyor. Dün oynanan maçlarda Fransa, Belçika karşısında 1-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Öte yandan Portekiz, Slovenya mücadelesi 0-0 sonuçlandı ve uzatmalara gitti. Eşitliğin bozulmadığı uzatlama diliminde de gol sesi çıkmadı ve seri penaltı atışlarına geçildi. Portekiz rakibini penaltılarda 3-0 geçerek çeyrek final biletini kazanan taraf oldu. Bu kapsamda sporseverler "Bugün maç var mı?" sorusunu gündeme getirdi. İşte, detaylar...
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EURO 2024 son 16 turu maçları bugün son buluyor. İspanya ve Almanya çeyrek finalde eşleşirken İngiltere, İsviçre ile kozlarını paylaşacak. Öte yandan Portekiz, Fransa ile yarı final için mücadele edecek. Milli takımımızın da bulunduğu son 16 turunda bugün iki karşılaşma daha oynanacak ve çeyrek finale yükselen takımlar netlik kazanacak. Peki, bugün kimin maçı var? İşte, 2 Temmuz Salı EURO 2024 maç takvimi...
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19.00 Romanya- Hollanda
Allianz Arena'da oynanacak olan Romanya- Hollanda çeyrek final maçı 19.00'da başlayacak ve mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Alman hakem F. Zwayer yönetecek.
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22.00 Türkiye- Avusturya
A milli takımımız çeyrek final bileti için Avusturya ile karşılaşacak. Leipzig Stadium'da oynanacak mücadele 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak. Son çeyrek finalisti belirleyecek olan müsabakada Portekizli hakem A. Dias düdük çalacak.
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MUHTEMEL 11'LER
Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Kaan, İsmail, Barış Alper, Arda, Kenan, Cenk
Avusturya: Pentz, Posch, Danso, Lienhart, Mwene, Seiwald, Grilitsch, Baumgartner, Laimer, Sabitzer, Gregoritsch