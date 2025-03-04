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        Haberler Bilgi Yaşam Bugün iftar saat kaçta, ezan vakti ne zaman? 4 Mart 2025 İstanbul, Ankara, İzmir il il imsakiye saatleri

        Bugün iftar saat kaçta, ezan vakti ne zaman? 4 Mart 2025 İstanbul, Ankara, İzmir il il imsakiye saatleri

        Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı İmsakiye 2025 takvimine göre iftar vakti, sahur saati, imsak saatleri belli oldu. Bugün iftar vakti bugün saat kaçta, iftar saati ne zaman akıllara takılan en önemli soru işaretlerinden birisi oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı İmsakiye takvimine göre İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilin iftar vakti ve sahur vakti bilgisine haberturk.com'dan ulaşabilirsiniz. İşte, tüm iller için iftar saatleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 11:32 Güncelleme: 04.03.2025 - 11:37
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        • 1

          Diyanet İşleri tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesi ile İstanbul, İzmir, Ankara il il iftar ve sahur saatleri belli oldu. Ramazan ayına özel 81 il Ramazan imsakiyesine 'haberturk.com' üzerinden erişim sağlayabilirsiniz. Peki, "İlk iftar saat kaçta? İşte 4 Mart Ankara, İzmir, İstanbul il il 2025 Ramazan İmsakiyesi ile ilk iftar saati...

        • 2

          BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?

          4 Mart 2025 Salı günü Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı iftar saatlerine göre;

          İstanbul'da iftar vakti 19.05,

          Ankara'da iftar vakti 18.50,

          İzmir'de iftar vakti 19.14 yapılacak.

        • 3

          2025 İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

          İFTAR DUASI

          İftar duası Türkçe okunuşu şu şekildedir: Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü, ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü.

          İFTAR DUASI ANLAMI

          Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!

        • 4

          RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

          29 Mart 2025 Cumartesi Arefe

          30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramı 1. Gün

          31 Mart 2025 Pazartesi Ramazan Bayramı 2. Gün

          1 Nisan 2025 Salı Ramazan Bayramı 3. Gün

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