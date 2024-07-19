Bugün hava nasıl olacak? MGM ile 19 Temmuz hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceği kaydedildi. Hava sıcaklığının Türkiye genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken 19 Temmuz Cuma günü işe gitmek durumunda olanlar, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte MGM ile 19 Temmuz 2024 Türkiye geneli hava durumu tahminleri...
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Sıcaklıkların önümüzdeki günlerde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde olacağı öngörülüyor. Hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlı ve çocukların özellikle günün belli saatlerinde dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarılıyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte MGM ile 19 Temmuz 2024 Türkiye geneli hava durumu tahminleri...
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BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
İSTANBUL 26°C, 35°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Cuma öğle saatlerinde Çatalca çevreleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
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İZMİR 29°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
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- 4
ANKARA 20°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, son meteorolojik değerlendirmeler itibarıyla bölge genelindeki hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
Sıcaklıkların önümüzdeki günlerde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde olacağı öngörülüyor.
Hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlı ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri 11.00-16.00'da dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.