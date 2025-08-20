BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam Tekirdağ'da yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BALIKESİR 18°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 21°C, 31°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE 18°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 22°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 22°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 21°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık