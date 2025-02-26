Bugün hava nasıl olacak? 26 Şubat Çarşamba İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri
Şubat ayında yurt genelinde etkili olan kar yağışı, birçok kentte hayatı olumsuz etkiledi. Hafta ortası itibarıyla kar yağışının Karadeniz kıyılarında etkili olması beklenirken, diğer bölgelerde yağış beklenmiyor. Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artacağı, batı kesimlerde normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 26 Şubat Çarşamba İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri...
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Bugün hava nasıl olacak, sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporu ile yanıt buldu. Geçtiğimiz hafta birçok ilde etkili olan kar yağışı batıdan Karadeniz kıyılarına geçiyor. Yetkililerden kar yağışının beklendiği illerde çığ tehlikesi, buzlanma ve don uyarısı geldi. İşte 26 Şubat MGM ile hava durumu raporu...
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BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege ve Batı Akdeniz'in batı, Batı ve Doğu Karadeniz'in doğu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimleri ile Balıkesir çevrelerinin yağışlı geçeceği, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, Ege kıyılarında yağmur ve sağanak diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
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İSTANBUL 2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli
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İZMİR 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ANKARA -4°C, 7°C
Parçalı bulutlu
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