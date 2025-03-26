Bugün hava nasıl olacak? 26 Mart Çarşamba İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri
Mart ayında son günlere girilirken bayram öncesinde Meteoroloji'den uyarı geldi. Cuma gününden itibaren yurt genelinde etkili olması beklenen yağmurun Ramazan Bayramı'nda birçok ilde kendini göstermesi bekleniyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile 26 Mart 2025 Çarşamba İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Mart Çarşamba günü hava durumu raporunu yayımladı. Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıklarının; hafta sonu iç ve batı bölgelerde azalacağı tahmin ediliyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 26 Mart Çarşamba MGM ile İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri...
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BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Kuzeybatı kesimlerde toz taşınımı olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
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İSTANBUL 11°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 15°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA 11°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
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BAYRAMDA YAĞIŞ UYARISI
DHA'da yer alan habere göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, cuma günü Marmara, Ege ve Akdeniz'de etkili olacak yağışların, Ramazan Bayramı tatilinin başlayacağı hafta sonunda yurt genelinde görülmesini beklediklerini söyledi.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, cuma günü ve hafta sonunda yurt genelinde yağış beklediklerini söyleyerek, "Cuma günü özellikle öğle saatlerinden sonra yurdun batı kesimleri, yeni bir yağışlı havanın etkisine giriyor. Marmara, Ege ve Akdeniz'e başlayacak yağışların hafta sonu yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesini bekliyoruz. Hava sıcaklığı cuma gününe kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek, hafta sonunda iç ve batı kesimlerde yağışla birlikte azalarak mevsim normallerine düşmesini, doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini bekliyoruz" dedi. Macit, bayramın 2 ve 3'üncü günleri olan pazartesi ve salı günlerinde de yurdun büyük bölümünde yağışların etkili olacağını söyledi.