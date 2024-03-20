20 MART ÇARŞAMBA İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da Çarşamba günü hava yağmurlı olacak hatta ortalama olarak 15 derece seyreden sıcaklıklar 10 dereyece kadar düşecek.

Ankara da yağışlı olacak ve sıcaklıklar 4 ile 13 derece arasında değişecek.

İzmir'de de sağanak yağış bekleniyor. Ancak İzmir diğer şehirlere göre daha sıcak olacak; termometreler 15 dereyece kadar çıkacak.

20 MART ÇARŞAMBA TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Birkaç gündür yer yer devam eden bahar havasına, yağmur molası veriyoruz. Çarşamba günü neredeyse tüm yurtta yağış bekleniyor. Ancak Eskişehir, Bolu, Kütahya, Hakkari, Bitlis, Van, Ağrı, Erzurum, Ardahan'da kar uyarısı veriliyor.