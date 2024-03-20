Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bugün hava nasıl olacak? 20 Mart 2024 bugün İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye geneli hava durumu

        Meteoroloji duyurdu: 20 Mart bugün hava nasıl olacak?

        Ülke genelinde hava durumu milyonların gündeminde yer alıyor. Son günlerde yurt genelinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken Meteoroloji hava durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte güncel hava durumu ile "İstanbul'da 20 Mart bugün hava nasıl olacak, yurt genelinde hava nasıl?" sorularının yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 00:17 Güncelleme: 20.03.2024 - 00:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Meteoroloji uyarıları ardından Marmara Bölgesi'nde soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. İstanbul'da ve yurt genelinde bugün havaların nasıl olacağı merak konusu oldu. Peki, 20 Mart Çarşamba günü İstanbul'da yağışlar devam edecek mi, yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte ülke genelinde hava durumu hakkında merak edilenler...

        • 2

          20 MART ÇARŞAMBA İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

          İstanbul'da Çarşamba günü hava yağmurlı olacak hatta ortalama olarak 15 derece seyreden sıcaklıklar 10 dereyece kadar düşecek.

          Ankara da yağışlı olacak ve sıcaklıklar 4 ile 13 derece arasında değişecek.

          İzmir'de de sağanak yağış bekleniyor. Ancak İzmir diğer şehirlere göre daha sıcak olacak; termometreler 15 dereyece kadar çıkacak.

          20 MART ÇARŞAMBA TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

          Birkaç gündür yer yer devam eden bahar havasına, yağmur molası veriyoruz. Çarşamba günü neredeyse tüm yurtta yağış bekleniyor. Ancak Eskişehir, Bolu, Kütahya, Hakkari, Bitlis, Van, Ağrı, Erzurum, Ardahan'da kar uyarısı veriliyor.

        • 3

          METEOROLOJİDEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI!

          Meteoroloji Doğu ve Marmara bölgesi için kuvvetli sağanak uyarısı veriyor. Aynı uyarı, Karadeniz bölgesinden Rize, Artvin ve Bayburt için de yapılıyor.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ersen Martin hayatını kaybetti
        Ersen Martin hayatını kaybetti
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        5 Süper Lig ekibine transfer yasağı!
        5 Süper Lig ekibine transfer yasağı!
        Yaşlı çiftin kavgası cinayetle bitti
        Yaşlı çiftin kavgası cinayetle bitti
        "Kamuda bayram tatili 9 gün"
        "Kamuda bayram tatili 9 gün"
        İspanyol mahkemesinden Arda Turan'a ceza!
        İspanyol mahkemesinden Arda Turan'a ceza!
        Hayati Yazıcı Habertürk'e konuştu
        Hayati Yazıcı Habertürk'e konuştu
        Aktarma merkezi önünde silahlı saldırı
        Aktarma merkezi önünde silahlı saldırı
        Adalet Bakanı'na yanıt!
        Adalet Bakanı'na yanıt!
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti
        Bakan Tunç: Futbolcularla ilgili bir soruşturma söz konusu değil
        Bakan Tunç: Futbolcularla ilgili bir soruşturma söz konusu değil
        Dalgalanmanın nedeni seçim mi?
        Dalgalanmanın nedeni seçim mi?
        Kimseyi ikna edemedi
        Kimseyi ikna edemedi
        Genç kızın kopan saçlı derisini 8 saatte diktiler!
        Genç kızın kopan saçlı derisini 8 saatte diktiler!
        Süper Lig'de 30. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 30. haftanın panoraması!
        Stres ve yorgunluğa dikkat! Kalp ritmini bozuyor
        Stres ve yorgunluğa dikkat! Kalp ritmini bozuyor
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Astrolog gözünden: Kate Middleton gerçekleri!
        Astrolog gözünden: Kate Middleton gerçekleri!
        Tokyo'dan sevgilerimle
        Tokyo'dan sevgilerimle
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Habertürk Anasayfa