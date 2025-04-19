İSTANBUL 9°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kıyıları yer yer çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere sis ve puslu

İZMİR 12°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA 11°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.