Bugün hava nasıl olacak? 17 Ekim İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu
Meteoroloji'nin son raporlarına göre, birçok ilde yağışlı hava etkisini göstermeye devam ediyor. Özellikle İstanbul başta olmak üzere, Giresun'un doğusu, Trabzon'un batısı ile Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış uyarıları yapıldı. Hava sıcaklıkları bugünden itibaren hızla düşerek mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Yağışların etkisiyle hava serinlerken, vatandaşların ani sıcaklık değişimlerine karşı tedbirli olmaları önem taşıyor. Türkiye genelinde perşembe günü için yeni uyarılar yapıldı. İşte 17 Ekim İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, perşembe gününe dair yağış uyarılarını güncelledi. Giresun'un doğusu, Trabzon'un batısı, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli sağanaklar beklenirken, Sakarya'da da etkili yağışlar öngörülüyor. Bu yağışlarla birlikte, ülke genelinde hava sıcaklıklarının hızla düşeceği ve mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Özellikle İstanbul ve çevresinde serin hava dalgası kendini hissettirecek. İşte güncel hava durumu...
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BUGÜN HAVA NASIL?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu (Malatya hariç) ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
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YAĞIŞ UYARISI YAPILDI
Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinde itibaren Giresun'un doğusu, Trabzon'un batısı ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli (21-60 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
İSTANBUL 13°C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.
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EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
İZMİR 15°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ile Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, Perşembe sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı.