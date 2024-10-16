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        Haberler Bilgi Gündem Bugün hava nasıl olacak? 16 Ekim Çarşamba Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ile İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu

        Bugün hava nasıl olacak? 16 Ekim İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu

        Ekim ayında iki hafta geride kalırken, yurt genelinde sıcak havalar yerini serin havalara bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; 16 Ekim Çarşamba günü Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde yağışlı havanın hakim olması bekleniyor. İşte MGM ile İstanbul, Ankara ve İzmir son hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2024 - 00:53 Güncelleme: 16.10.2024 - 00:53
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        • 1

          Bugün hava nasıl olacak sorusu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama sonucunda yanıt buldu. Ekim ayının ilk haftasında yurt genelinde etkili olan sıcak hava dalgası yerini soğuk havalara bırakıyor. İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Karabük, Batman ve Siirt çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 16 Ekim Çarşamba Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ile İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu...

        • 2

          BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Karabük, Batman ve Siirt çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ağrı çevreleri ile Erzurum’un güney, Muş’un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        • 3

          MARMARA

          Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

          EDİRNE 10°C, 22°C

          Parçalı bulutlu

          İSTANBUL 14°C, 21°C

          Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sağanak yağışlı

          KIRKLARELİ 11°C, 19°C

          Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yarın (Çarşamba) sağanak yağışlı

          KOCAELİ 15°C, 21°C

          Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sağanak yağışlı

        • 4

          EGE

          Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

          A.KARAHİSAR 8°C, 23°C

          Parçalı ve az bulutlu

          DENİZLİ 17°C, 29°C

          Parçalı ve az bulutlu

          İZMİR 17°C, 29°C

          Parçalı ve az bulutlu

          MUĞLA 13°C, 30°C

          Parçalı ve az bulutlu

        • 5

          AKDENİZ

          Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

          ADANA 20°C, 32°C

          Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

          ANTALYA 21°C, 28°C

          Parçalı ve az bulutlu

          HATAY 17°C, 30°C

          Parçalı ve az bulutlu

          MERSİN 23°C, 28°C

          Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        • 6

          İÇ ANADOLU

          Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

          ANKARA 10°C, 23°C

          Parçalı ve az bulutlu

          ESKİŞEHİR 7°C, 20°C

          Parçalı ve az bulutlu

          KONYA 13°C, 25°C

          Parçalı ve az bulutlu

          NEVŞEHİR 10°C, 22°C

          Parçalı ve az bulutlu

        • 7

          BATI KARADENİZ

          Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Bolu ve Karabük çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

          BOLU 7°C, 19°C

          Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

          DÜZCE 10°C, 21°C

          Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

          SİNOP 16°C, 23°C

          Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

          ZONGULDAK 14°C, 19°C

          Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sağanak yağışlı

          ORTA ve DOĞU KARADENİZ

          Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

          AMASYA 9°C, 24°C

          Parçalı bulutlu

          ARTVİN 12°C, 21°C

          Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

          SAMSUN 13°C, 23°C

          Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

          TRABZON 17°C, 22°C

          Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        • 8

          DOĞU ANADOLU

          Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ağrı çevreleri ile Erzurum’un güney, Muş’un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

          ERZURUM 5°C, 18°C

          Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

          KARS 3°C, 18°C

          Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

          MALATYA 11°C, 27°C

          Parçalı bulutlu

          VAN 8°C, 20°C

          Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        • 9

          GÜNEYDOĞU ANADOLU

          Parçalı ve çok bulutlu, Siirt ve Batman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

          DİYARBAKIR 14°C, 29°C

          Parçalı bulutlu

          GAZİANTEP 14°C, 29°C

          Parçalı bulutlu

          SİİRT 18°C, 27°C

          Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

          ŞANLIURFA 20°C, 30°C

          Parçalı bulutlu

        • 10
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