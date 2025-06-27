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        Haberler Bilgi Spor BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Bu akşam maç var mı, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 27 Haziran 2025 bugünkü maçlar

        Bugün hangi maçlar var? 27 Haziran 2025 Cuma bu akşam maç var mı, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        27 Haziran 2025 bugünkü maç programı belli oldu. UEFA U19 Kadınlar Şampiyonası'nda final heyecanı yaşanıyor. Final maçında Fransa U19 ile İspanya U19 karşı karşıya geliyor. Öte yandan bugün birçok yabancı ligde birbirinden zorlu müsabakalar oynanacak. 27 Haziran 2025 bugünün maç takvimi ile karşılaşmaların başlangıç saatleri futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2025 - 10:36 Güncelleme: 27.06.2025 - 10:36
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        • 1

          Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 27 Haziran Cuma günü oynanacak karşılaşmalar araştırılıyor. Bugünkü maç takvimine göre, UEFA U19 Kadınlar Şampiyonası’nda final heyecanı yaşanacak. Fransa U19 ile İspanya U19 şampiyon olmak için kıyasıya mücadele edecek. Öte yandan birçok yabancı ligde futbolseverleri birbirinden heyecanlı maçlar bekliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 27 Haziran 2025 bugünkü maç programı…

        • 2

          27 HAZİRAN 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          İrlanda Premier Ligi

          21:45 Bohemians - Sligo Rovers

          21:45 Cork City - St. Patrick's

          21:45 Derry City - Drogheda

          21:45 Galway Utd - Shelbourne

          22:00 Shamrock R. - Waterford

        • 3

          Veikkausliiga

          18:00 Gnistan - Inter Turku

          20:00 Kuopion - HJK Helsinki

        • 4

          K-Lig

          13:30 Daejeon Citi. - Jeju United

          13:30 Gimcheon S - Jeonbuk

        • 5

          Uluslararası Hazırlık Maçları – Kadınlar

          16:30 Polonya (K)- Ukrayna (K)

          20:00 Sırbistan (K)- İzlanda (K)

          22:00 İspanya (K)- Japonya (K)

          22:10 Fransa (K)- Brezilya (K)

        • 6

          UEFA U19 Kadınlar Şampiyonası - Final

          21:00 Fransa U19 (K)- İspanya U19 (K)

        • 7

          Superettan

          20:00 IK Brage - Sandviken

          20:00 Varbergs - Utsiktens

        • 8

          İsveç Kupası

          20:00 Torstorps - Hjulsbro

          Finlandiya 2. Ligi - Ykkösliiga

          18:30 EIF - PK-35

          19:00 TPS Turku - Japs

        • 9

          İrlanda 1. Ligi

          21:45 Athlone - Bray Wand.

          21:45 Dundalk - Cobh Ramblers

          21:45 Treaty Utd - Finn Harps

          21:45 Wexford - Kerry

        • 10

          Belarus Premier Ligi

          17:00 FK Molodechno - Smorgon

          19:00 FC Minsk - Slavia Mozyr

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