Beşiktaş'a yıldız forvet: Bonservisini duyurdular
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, forvet bölgesine takviye yapmayı planlıyor. Siyah-beyazlıların, Roma'dan Tammy Abraham'ı kadrosuna katmak için sözlü anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
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Beşiktaş, forvet transferini tamamlamaya hazırlanıyor.
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Fabrizio Romano'nun haberine göre; Beşiktaş, Tammy Abraham transferi için Roma ile sözlü olarak anlaşma sağladı.
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Beşiktaş ve İtalyan ekibi transfer için 20 milyon euro civarında bir rakama anlaşma sağladı. Abraham da Beşiktaş'ın teklifini kabul etti.
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TÜRKİYE'YE GELİYOR
Beşiktaş ve Roma arasında transfer için evrak işleri devam ediyor. Abraham, transfer için Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyor.
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MILAN PERFORMANSI
27 yaşındaki İngiliz golcü, geçen sezon Roma'dan Milan'a kiralanmıştı. Abraham, Milan'da 44 maçta sahaya çıktı ve 10 gol, 7 asistlik performans ortaya koydu.
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